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    HaberlerEkonomi Haberleri DASK 2 milyon TL hasar ödemesi yaptı
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    08.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    DASK 2 milyon TL hasar ödemesi yaptı

    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya’da şu ana kadar 2 milyon lira hasar ödemesi yaptıklarını söyledi.

    DASK 2 milyon TL hasar ödemesi yaptı

    24 milyar TL var

    DASK Başkanı Mete Güler, depremden  etkilenen Malatya’da, Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde sigorta acenteleri ve hasar eksperleriyle bir araya geldi.

    Güler, mali bakımdan DASK’ın son depremde oluşan zararı çok rahatlıkla  ödeyebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Bir depremde 22 milyar lira  hasar ödeme kabiliyetimiz mevcut” dedi.

    Güler, “Elazığ ve Malatya özelinde deprem dolayısıyla 15 bine yakın hasar ihbarı aldık. Bunların 8 bini yani yüzde 65’inin Elazığ, yüzde 30’unun da Malatya’dan olduğunu görüyoruz. Ödemelerimizi de hızlı bir şekilde yapacağız” diye konuştu.

    Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.
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