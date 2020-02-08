08.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
DASK 2 milyon TL hasar ödemesi yaptı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ ve Malatya’da şu ana kadar 2 milyon lira hasar ödemesi yaptıklarını söyledi.
24 milyar TL var
DASK Başkanı Mete Güler, depremden etkilenen Malatya’da, Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde sigorta acenteleri ve hasar eksperleriyle bir araya geldi.
Güler, mali bakımdan DASK’ın son depremde oluşan zararı çok rahatlıkla ödeyebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Bir depremde 22 milyar lira hasar ödeme kabiliyetimiz mevcut” dedi.
Güler, “Elazığ ve Malatya özelinde deprem dolayısıyla 15 bine yakın hasar ihbarı aldık. Bunların 8 bini yani yüzde 65’inin Elazığ, yüzde 30’unun da Malatya’dan olduğunu görüyoruz. Ödemelerimizi de hızlı bir şekilde yapacağız” diye konuştu.
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