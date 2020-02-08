DASK 2 milyon TL hasar ödemesi yaptı

24 milyar TL var

DASK Başkanı Mete Güler, depremden etkilenen Malatya’da, Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde sigorta acenteleri ve hasar eksperleriyle bir araya geldi.

Güler, mali bakımdan DASK’ın son depremde oluşan zararı çok rahatlıkla ödeyebilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “Bir depremde 22 milyar lira hasar ödeme kabiliyetimiz mevcut” dedi.

Güler, “Elazığ ve Malatya özelinde deprem dolayısıyla 15 bine yakın hasar ihbarı aldık. Bunların 8 bini yani yüzde 65’inin Elazığ, yüzde 30’unun da Malatya’dan olduğunu görüyoruz. Ödemelerimizi de hızlı bir şekilde yapacağız” diye konuştu.