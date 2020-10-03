Dask Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Dask Nasıl Hesaplanır?

Deprem anında ve ya deprem sonrasında evlerde oluşabilecek hasarların giderilmesi için DASK önemli bir güvencedir. Bu nedenle Zorunlu Deprem Sigortası olan DASK'ı yaptırmak da zorunlu bir hizmettir.



DASK Hesaplama Nasıl Yapılır?



Günümüzde evlerde DASK sigortası yaptırılmadığı takdirde su, elektrik gibi abonelikler açılmaz. O nedenle DASK yaptırmak zorunludur. Her yıl yenilenmesi gereken Zorunlu Deprem Sigortası, deprem nedeni ile oluşacak her türlü afette hasarları karşılar. 2019 yılı için azami teminat ücreti 190.000 TL olarak belirlenmiştir.



DASK yaptırılırken sigorta prim bedeli, bina yaşı, daire özellikleri, bölgenin deprem riski ve yüz ölçüme göre belirlenir. Aynı zamanda Zorunlu Deprem Sigortası maliyetlere bağlı olarak belirli bir teminat ücreti sunar. Yapı maliyetlerindeki artış ile birlikte teminat tutarı da bina tekrar inşa edileceği zaman toplam gider baz alınır. Aynı zamanda yapının değeri, azami teminat tutarını aştığı zaman sigortalı kişi dilerse isteğe bağlı olarak deprem sigortası da yaptırabilir.



DASK İle İlgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?



DASK Sigortası yapılırken tüm belgeler de eksiksiz olmalıdır. Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak adına isim, telefon numarası, adres ve T.C. kimlik numarası gerekir. Ayrıca sigorta kapsamına alınacak olan binanın da adresi ile birlikte tapu detayları, inşa tarihi, yapı türü gibi tüm detaylar gerekir. Bunun yanı sıra binanın mevcut hasar durumu ile birlikte kullanım şekli ve brüt yüz ölçümü de göz önünde bulundurulmalıdır. Deprem nedeni ile evde oluşan maddi kayıplar da azami teminat tutarını asla geçmemelidir.



Zorunlu Deprem Sigortasının Sağladığı Avantajlar



Zorunlu Deprem Sigortasının sağladığı pek çok yarar vardır. Zorunlu Deprem Sigortası hasarlar nedeni ile ortaya çıkacak olan maddi zararları karşılar. Depremin yanı sıra oluşan afetler nedeni ile de DASK hasarları gidermektedir. Deprem sırasında ve ya deprem sonrasında oluşan tüm hasarları DASK tarafından oluşturulan Zorunlu Deprem Sigortası karşılar. Böylece afetlerde ev sahiplerinin de mağdur olmaması sağlanır.