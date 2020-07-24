DASK’ın işleticiliği Türk Reasürans’ta

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumu olan ve teknik işleticisi 5 yılda bir ihale yoluyla belirlenen DASK, son 3 dönemdir faaliyetlerini Eureko Sigorta’nın teknik işleticiliğinde sürdürüyordu. Eureko Sigorta’nın 15 yıllık görev süresinin ardından 8 Ağustos 2020 itibariyle DASK’ın teknik işleticiliğini Türk Reasürans üstlenecek.



DASK’ın toplamda 11 milyar TL’ye yakın deprem rezervine, yaklaşık 10 milyon poliçe adedine ve olası büyük bir depremde 25 milyar TL hasar ödeme kapasitesine ulaştığını belirten Eureko Sigorta Genel Müdürü Uco Vegter şunları ifade etti:

“Hasar tespit etme ve tazminatlarını ödeme hızında çok ciddi geliştirmelere imza attık. Türk Reasürans’ın bizden devraldığı bu bayrağı daha ileriye taşıyacağına inancımız sonsuz.”



DASK poliçesi bulunmayan konut bırakmamak hedefiyle çalışacaklarını vurgulayan Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren de şunları ifade etti:

“DASK’ı daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçirmeye hazırız. Bunlardan ilki Katastrofik Risk Modelleme Platformu, global bir yazılım. Bir diğer projemiz de Olağanüstü Deprem Hasar Yönetimi üzerine. Daha az deprem riski bulunan Ankara, Konya gibi bir ilde konuşlanmak üzere öncelikli olarak çağrı merkezi hizmetinin verileceği bir yapı oluşturacağız.”