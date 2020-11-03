DASK’lı konut sayısı 1 yılda 300 bin arttı

7’nin üzerinde deprem beklenen İstanbul’da bulunan kayıtlı 3 milyon 682 bin 450 konutun yüzde 67’si, son yıkıcı depremin yaşandığı İzmir’de ise 1 milyon 120 bin 220 konutun yüzde 57’si sigortalı.

DASK’lı konut oranının en yüksek olduğu iller, son 20 yılda depremden en çok zarar görenler. DASK’lı konut oranı Bolu’da yüzde 94, Yalova’da yüzde 89, Sakarya’da yüzde 86, Bingöl’de yüzde 79, Düzce’de yüzde 77 düzeyinde bulunuyor. Oranın 1. derece deprem kuşağındaki Hakkâri’de yüzde 15, Muş’ta yüzde 26, Siirt’te yüzde 27’de kalması dikkati çekiyor.

Risk azaltma planı

Cumhurbaşkanlığı’nın 2021 Yılı Programı’na göre, “Depremler olmadan önce yapılması gerekenlerin” belirlenmesi amacıyla AFAD koordinesinde oluşturulacak “Türkiye Afet Risk Azaltma Planı”, 2021 sonu bitecek 81 ilin İl Afet Risk Azaltma Planları tamamlandıktan sonra hazırlanacak.