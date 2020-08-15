DASK’lı konut sayısı 10 milyona yaklaştı

Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Sigortalılık oranı Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya’da yüzde 80’in üzerinde seyrediyor. Yakın zamandaki depremlere bakıldığında da gözle görülür bir artışa rastlanıyor. 2019 Eylül ayında Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından sigortalılık oranı yüzde 63’ten yüzde 67’ye artarken, Ocak 2020’de yaşanan Elazığ depreminin ardından Elazığ’daki sigortalılık oranı yüzde 35’ten yüzde 49’a ve Malatya’da sigortalılık oranı yüzde 38’den yüzde 48’e yükseldi. Elazığ depremi için toplam 31 bin hasar ihbarı gelirken, toplam 180 milyon TL ödeme yapıldı.

Hedef yüzde 100

DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, “DASK, geçtiğimiz 20 yılda Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran konut sahiplerine, depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için 394 milyon TL ödeme yaptı ve yaralarını sarıp hayata devam etmelerini kolaylaştırdı. Şimdi hedefimiz, ülkemizdeki tüm konutların DASK güvencesine girmesini sağlamak” dedi.

Hasar anındaki yönetim kabiliyetinin ve poliçe sahibi vatandaşın tazminatını vaktinde almasının da sigorta sistemine güveni artırdığını vurgulayan Güler, “Bugün DASK 25 milyar TL toplam hasar ödeme gücüne sahip. Bu, depremlerin neden olduğu maddi hasarın yönetimi açısından ülkemiz adına çok büyük bir avantaj” değerlendirmesinde bulundu.