10.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
DASK’lılık % 56’ya ulaştı
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Türkiye’de zorunlu deprem sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, sigortalılık oranının ise yüzde 56 olduğunu açıkladı.
DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler şunları kaydetti:
“Türkiye’de deprem güvencesiz konut bırakmama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 20 yılda depremlerin neden olduğu maddi hasarlar için konut sahiplerine 440 milyon TL ödeme yaptık. Bu ödemenin 220 milyon TL’sini Elazığ’da yaşanan son depremde gerçekleştirdik. DASK ile kurduğumuz başarılı sistem sayesinde yurt içi ve yurt dışı reasürans destekleri de alarak, bugün 25 milyar TL’ye ulaşan toplam hasar ödeme gücümüzle depremlerin neden olduğu maddi hasarın yönetimi açısından ülkemize önemli bir avantaj sağlıyoruz.”
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