Defneden ekonomiye 1.5 milyar TL katkı

Türkiye’de Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgesi’ndeki pek çok ildeki ormanlardan elde edilen binlerce ton defne yaprağı dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.



Üretim katlandı



OGM tarafından 2016’da hazırlanan ‘Defne Eylem Planı’ ile 2005 yılında 6 bin 436 ton olan üretim, 2019 yılında 32 bin 600 tona yükseldi. Geçen yıl defne ticaretinden orman köylüsüne 115 milyon lira, ülke ekonomisine ise 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlandı.



Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için projeler yürüten OGM, orman dışı ürünlerin üretiminde kadınları desteklemeye devam ediyor. Bunlardan biri olan ve yağından sabun, yaprağından ise baharatlar elde edilen defne, önemli bir istihdam yaratıyor.