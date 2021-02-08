08.02.2021 - 01:59 |
Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır? Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü
Araç değer kaybı, herhangi bir kaza sonrasında onarıma giren aracın ikinci el değerinde ortaya çıkan düşüşü ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Araç bir kazaya karışıp, daha sonrasında tamir edilse dahi aracın değerinde bir düşüş yaşanmaktadır. Dikkat edilmesi gereken yer hasar görev bölgenin düzeltilmemesi ya da değiştirilmemesidir. Örneğin, herhangi bir meydana gelen kaza sonucunda hasara uğrayan yer değer kaybı sayılmaz. Ancak hasarlı yer değiştirilirse değer kaybı olmuş olur. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Herhangi bir kazadan sonra, aracın onar görmesiyle birlikte ikinci el piyasasında aracın değerinde gerçekleşen düşüklüğün hesaplanmasına araç değer kaybı hesaplama denir.
Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülleri
Bu noktada 4 farklı çeşitte hesaplama formülü ile karşılaşırız. Bunlar;
- A Kaynaklı Ana Parçalarda Değişim: Bu hesaplamada ana kaynaklı parçalar alınarak yerine yenisinin yerleştirilmesi ile ilgili olan hesaplamadır. Bu parçalar her biri tek olarak ve [(Adet x Çarpan) x Ard] / 100 formülü ile bulunmaktadır.
- B Kaynaklı Parçaların Düzeltilmesi: Bu hesaplamada ana parçalarda oluşabilecek düzenlemeler hesaplanır. Formülü ise, [( Eks, Takdiri x Çarpan) x Ard] / 100 şeklindedir ve bu hesaplama ile bulunur.
- Diğerlerinde Yer Almayan Parçalar: Kapı, kaput, ön çamurluk gibi parçaların düzenlemesi yapılır. Formülü ise [(Adet x Çarpan) x Ard] / 100 şeklindedir.
- A-B-C Boya Uygulanan: A,B,C gruplarında ya da sadece boya işleminde işe yarayan parçaların toplam adedidir. Burada ise [(Adet x Çarpan) x Ard) / 100 formülü uygulanmaktadır.
Değer Kaybı Hesaplama İşleminde Önemli Noktalar Nelerdir?
Dikkat edilen noktalar şu şekilde sıralanabilir:
- Aracın kilometresi
- Aracın pazar değeri
- Aracın trafiğe çıkış tarihi
- Aracın üretim senesi
- Aracın hasar geçmişi ve niteliği
- Aracın markası ve modeli olarak sıralanabilir.