Değer Kaybı Hesaplama Nasıl Yapılır? Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülü

Herhangi bir kazadan sonra, aracın onar görmesiyle birlikte ikinci el piyasasında aracın değerinde gerçekleşen düşüklüğün hesaplanmasına araç değer kaybı hesaplama denir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama Formülleri

Bu noktada 4 farklı çeşitte hesaplama formülü ile karşılaşırız. Bunlar;

A Kaynaklı Ana Parçalarda Değişim: Bu hesaplamada ana kaynaklı parçalar alınarak yerine yenisinin yerleştirilmesi ile ilgili olan hesaplamadır. Bu parçalar her biri tek olarak ve [(Adet x Çarpan) x Ard] / 100 formülü ile bulunmaktadır. B Kaynaklı Parçaların Düzeltilmesi: Bu hesaplamada ana parçalarda oluşabilecek düzenlemeler hesaplanır. Formülü ise, [( Eks, Takdiri x Çarpan) x Ard] / 100 şeklindedir ve bu hesaplama ile bulunur. Diğerlerinde Yer Almayan Parçalar: Kapı, kaput, ön çamurluk gibi parçaların düzenlemesi yapılır. Formülü ise [(Adet x Çarpan) x Ard] / 100 şeklindedir. A-B-C Boya Uygulanan: A,B,C gruplarında ya da sadece boya işleminde işe yarayan parçaların toplam adedidir. Burada ise [(Adet x Çarpan) x Ard) / 100 formülü uygulanmaktadır.

Değer Kaybı Hesaplama İşleminde Önemli Noktalar Nelerdir?

Dikkat edilen noktalar şu şekilde sıralanabilir: