Denge tamam yatırıma devam

Borusan Holding’in dümeninde artık Erkan Kafadar var. Kafadar 29 yıldır grup bünyesinde çalışan bir isim.



1 Ocak 2020’den itibaren büyük bir sorumluluk üstlendi: Görevi, 75 yıllık grubu 100. yıla taşımak...



Kendisine bu önemli görevi veren Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, Kafadar’ın CEO olarak atanması ile ilgili şu mesajı paylaşmıştı:

“CEO’nun verdiği kararlar çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve aileleri ile birlikte 50.000 kişinin hayatını etkiliyor. Bu kişilerin refahını artırmak CEO’muzun en yüce görevi. 75 yıllık Borusan’ı önümüzdeki 100 yıla hazırlamak ve 100 yıl sonunda da var olmasını güvence altına almak bence yine aynı öneme sahip. Erkan, bu görev için doğru bir seçim.”









Erkan Kafadar ile bir grup gazeteci olarak Borusan Holding’in Rumelihisarı’ndaki merkezi Perili Köşk’te bir araya geldik. Hem Türk ekonomisini, hem de Borusan’ı konuştuk.



Sohbette Borusan Holding İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş de yer aldı.



Çarklar dönüyor...



Önce ekonomiyle ilgili beklentiler... Kafadar, “Geçen yıl Kurban Bayramı sonrası tüketici tarafında gerçek bir hareketlenme başladı. Ağustostan iyi bir eylül, eylülden iyi bir ekim, ekimden iyi bir kasım, kasımdan iyi bir aralığı yaşadık.



Bu çarkların dönmesiyle alakalı. Faiz oranlarının ne kadar önemli olduğunu gördük. Güven de önemli. Bankalardan aldığım bilgi de kasım ve aralıkta üretici tarafında iş yapma isteğinin arttığı yönünde. Onların bunu görüyor olması ülke için iyi işaret.



Bizim gördüğümüz resme göre, 2018’deki çok hızlı terse dönüşten sonra 2019 daha iyi, 2020’de bir dengelenme, 2021 ve 2022 ile birlikte ise daha sağlıklı bir ekonomi ve daha sürdürülebilir bir büyüme dönemine gireceğimizi düşünüyoruz” diyor.



Çehresi değişecek



Peki Borusan bu beklentilerle kendisine nasıl bir yol haritası çizecek? Kafadar, “Yatırıma devam...” diyor.



Grup bünyesindeki Borusan Mannesmann, Gemlik’te otomotiv sektörü için özel boru üretecek bir fabrika için 75 milyon dolarlık yatırım yapıyor.



Kafadar, Türkiye’de otomotiv sektörünün potansiyeline şöyle dikkat çekiyor

“Türkiye’de şu an 3 tane otomotiv projesi var. Biri yerli otomobil, biri Manisa’da planlanan Volkswagen yatırımı, biri de Volkswagen’in Ford’la planladığı ticari araç üretimi. Bu 3 tesis 2023 gibi devreye girerse Türkiye’nin otomotiv üretim kapasitesi 1.6 - 1.7 milyon adetten 2.3 milyon adede çıkacak ve neredeyse yüzde 30 - 40 arası artacak.Bu 3 proje Türk otomotiv sektörünün çehresini değiştirebilir. Biz şuna bakıyoruz: Mevcut işlerimizde bu yatırımlara nasıl tedarikçi oluruz. Bir de bize yeni iş alanı çıkar mı?”



Enerji yatırımlarında da hız kesmediklerini vurgulayan Kafadar, “Enerjide kurulu gücümüz 500 megavat. Ağırlıklı rüzgâr enerjisi olmak üzere hepsi yenilenebilir. Bu alanda iki yeni yatırım Saros ve Kıyıköy’e” diyor.



Birlikte koşacağız



Erkan Kafadar yönetim planlarıyla ilgili şu sinyalleri veriyor: “Hissedar sürdürülebilir kâr ister. Ailenin çabasıyla başlayan işin uzun süre kâr ederek devamını bekler. Hissedarlar, çalışanlar ve diğer paydaşlar birlikte çalışarak yeni döneme hazırlanabiliriz. Bu kadar kişinin olduğu, ayrı iş ve coğrafyaların bulunduğu yerde tek başına bunu yapmak mümkün değil. Sinerjiyi bir araya getirip birlikte koşmayı sağlamak lazım.”



Kanal İstanbul için hazırlık...



Kanal İstanbul ile ilgili gelişmeler için hazırlık yaptıklarını belirten Kafadar, “İnşaat firmalarını takip ediyoruz. Çünkü bizim müşterimiz onlar. Henüz onlardan bir satın alma kararı çıkmadı. Onlar da konuyu takip ediyor. Diyalog halindeyiz” diyor.





Her otomobilde 400 kg sacı var





Borusan Holding’in cirosunun geçen yıl itibariyle 4 milyar dolar civarında olduğunu belirten Kafadar, yassı çelik firması Borçelik’in 1.1 milyar dolarla aslan payını elinde tuttuğunu söylüyor.



Borusan Mannesmann ile birlikte çelik kısmının 1.8 milyar dolar ciro yaptığını kaydeden Kafadar otomotiv ve iş makineleri tarafının da 800’er milyon dolar civarı ciro yapıldığını anlatıyor.



Kafadar, “Biz her an yedek plan taşırız. Çok temkinli olunca fırsat kaçar, çok rahat olunca da negatiflikten daha çok etkilenirsiniz. O yüzden dengeyi sağlamak lazım. Benzerlerimize göre avantajımız ihracatçı sektörlere çalışıyoruz.



Otomotiv bizim için çok özel. Hem malzeme tedarikçisiyiz, hem limanımız üzerinden hizmet sunuyoruz. Otomotiv üretiminde ihracat yüzde 80’in üzerine çıktı. Üretilen her otomobilde bizim 300 - 400 kilo sacımız var” diyor.



Peynire ortak aranıyor



Ahmet Kocabıyık, Borusan Grubu’nun kurucusu babası Asım Kocabıyık’ın dünyaya geldiği Afyonkarahisar’ın Tazlar Köyü’nde İtalyan peynirleri üretmek için kolları sıvamıştı. Kafadar, bu projede yeni bir arayış içinde olduklarını belirterek, “Gıda işi zor. Ölçekleyebileceğimiz ve ihracat imkânı getirecek bir partner arayışına gireceğiz. Proje rafa kalkmadı, buzdolabında tazeliğini koruyor” diyor.