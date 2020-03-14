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    14.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    DenizBank 2. kez Grand Stevie aldı

    DenizBank, bankacılık sektöründeki satış ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımları ile dünyada 40’tan fazla ülkeden kurumların yarıştığı Stevie Awards tarafından düzenlenen ‘Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri’nde, 3’ü altın, 5’i gümüş ve 4’ü bronz,  12 ödülün sahibi oldu.

    DenizBank 2. kez Grand Stevie aldı

    Banka, bu ödüllerin yanı sıra Finansal Hizmetler alanında ‘En Beğenilen Müşteri Hizmeti’ ödülünü de aldı.

    Ayrıca yapılan değerlendirmede, elde ettiği puanlar sayesinde jüri tarafından en değerli firmalara verilen ‘Grand Stevie’ ödülüne de layık görülen DenizBank, bu başarıyı 2015 yılından sonra ikinci kez tekrarladı. Banka, Stevie Ödülleri’nden toplam 14 ödülle döndü.

    DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, yenilikçi yapılarının uluslararası sektör oyuncuları tarafından kabul ve takdir görmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 

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