DenizBank 2. kez Grand Stevie aldı

Banka, bu ödüllerin yanı sıra Finansal Hizmetler alanında ‘En Beğenilen Müşteri Hizmeti’ ödülünü de aldı.

Ayrıca yapılan değerlendirmede, elde ettiği puanlar sayesinde jüri tarafından en değerli firmalara verilen ‘Grand Stevie’ ödülüne de layık görülen DenizBank, bu başarıyı 2015 yılından sonra ikinci kez tekrarladı. Banka, Stevie Ödülleri’nden toplam 14 ödülle döndü.

DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, yenilikçi yapılarının uluslararası sektör oyuncuları tarafından kabul ve takdir görmesinden büyük mutluluk duyduklarını söyledi.