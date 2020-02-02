Depremde cep’lerimiz kesilmesin!

Elazığ depremi sonrasında cep telefonları bir kez daha gündeme geldi. Pek çok kişi cep telefonu sayesinde enkaz altından çıkmayı başardı. Böyle afetler sırasında ve sonrasında sesle iletişime çok yüklenilmemesi öneriliyor. İstanbul Silivri depremi sırasında da yaşadığımız gibi data kullanımı öne çıkıyor. Kısa mesajlaşma ve anında mesajlaşma servisleri Whatsapp, Bip gibi uygulamalar daha verimli çalışıyor.

Ücretsiz

Ancak çok bilinmeyen başka teknolo jiler de var. Başta deprem olmak üzere afet durumlarında cepten VoLTE (Voice over LTE) ve VoWiFi (Voice over Wi-Fi) teknolojileriyle konuşma yapmak mümkün oluyor. Akıllı telefonların gelişmesiyle ses ve görüntülü iletişimde de yeni teknolojiler ön plana çıktı. 4.5G ile pek çok akıllı telefon üreticisinin yeni modellerinde kullanıcılarına sunduğu bu iki ücretsiz özellik, ülkemizde de operatörler tarafından aktif edildi ve kullanılıyor. Bu iki teknoloji mobil telekom şebekesini çok meşgul etmeden internet üzerinden görüşme yapmanızı sağlıyor.

4.5G öncesinde kullanıcılar mobil cihazları üzerinden ses görüşmesi yaparken, veri kullanımı geçici olarak durduruluyordu.

VoLTE, aynı anda veri ve ses kullanılmasına olanak veriyor. Ses kalitesini artırıp, kaliteli video deneyimi yaşatıyor. Aramanın bağlanması bir saniye almakta. VoLTE görüşmesi yaparken karşıdaki kişi sizin konumunuzu da görebiliyor. 4.5G ağı üzerinden ses taşımaya yarayan teknoloji.

LTE’li telefon gerek

VoLTE’yi kullanmak için telefonunuzun LTE teknolojisini desteklemesi gerekiyor. Operatörünüzün de bu teknolojiyi aktif olarak kullanıma açması lazım. Böylece bu teknolojinin nimetlerinden yararlanabilirsiniz. Elazığ depremi sonrasında mobil telekom operatörleri de 4.5G üzerinden yüksek kaliteli ses görüşmesi sağlayan ve kullanımda olan VoLTE teknolojisine yönelik yatırımları ve kapasitelerini artırdıklarını, data şebekelerini kuvvetlendirdiklerini açıkladı.

Neler gerekiyor?

VoLTE için 4.5G uyumlu sim kart ve 4.5G aboneliği ve VoLTE özelliğinin her iki telefonda da olması gerekiyor. Peki, telefonlarınızda bu iki teknolojiyi nasıl aktif edersiniz? VoLTE için operatörün çağrı merkezi, mobil uygulaması veya SMS aracılığıyla başvuru yapılması gerekiyor. Turkcell için ‘HDSES’ yazıp 2222’ye SMS atmak gerekiyor. Türk Telekom abonesiyseniz VOLTE yazıp 5555’e SMS atıyorsunuz. Vodafone’da bu özellikten yarwarlanmak için 4.5G’nin aktif olması yeterli.

Telefonunuz uyumlu mu?

Android ve iOS telefonlar için farklı ayarlar var. Samsung telefonlarda Ayarlar’a girip Bağlantıları seçin, Mobil Ağlar’dan VoLTE aramaları aktif edebilirsiniz. Huawei telefonlarda ise Ayarlar menüsünden Kablosuz Bağlantı ve Ağları seçin, Mobil Ağ’dan VoLTE aramaları seçin. iPhone’da da Ayarlar’a giderek ‘Hücresel’i seçin, ‘Seçenekler’den ‘Ses ve Veri’den ‘LTE, VoLTE’yi açın. Apple, iPhone’larda VoLTE ikonu kullanmıyor. 4.5G seçeneğini seçmeniz gerekiyor.

Oppo, Xiaomi, Vestel, Casper gibi markaların da farklı ayarları var. Yeni model cepler bu iki teknolojiyi destekliyor. Telefonunuzun uyumlu olup olmadığını operatörünüzün sitesinden kontrol edebilirsiniz.

Bodrum kat ve otoparkta

VoLTE ve VoWiFi ile sadece afetlerde değil, hücresel kapsamanın olmadığı bodrum kat, bazı plazaların üst katları, otoparklar gibi alanlarda Wi-Fi üzerinden internet erişimi varsa sesli ve video arama yapabilirsiniz. VoWiFi ile yurtdışında da roaming ücreti ödemek zorunda kalmazsınız. VoWiFi, Wi-Fi ile aramayı mümkün kılıyor. Wi-Fi bağlantısı üzerinden HD kalitede arama yapılabiliyor.