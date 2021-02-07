Deri sektöründen 110 milyon dolarlık ihracat

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Ocak 2020'de 132 milyon 743 bin dolar olan deri ve deri mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,9 azalarak 110 milyon 259 bin dolara geriledi.

Sektörün dış satımının 69 milyon 859 milyon dolarına İstanbul imza attı. Söz konusu rakam, deri ve deri mamullerinin toplam ihracatının yüzde 63'üne denk geldi.

En fazla ihracat Almanya'ya

Deri ve deri mamulleri sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülke Almanya olarak kayıtlara geçti. Almanya'ya geçen ay 10 milyon 330 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Almanya'yı, 8 milyon 858 bin dolar ile Rusya ve 5 milyon 487 bin dolar ile İtalya takip etti. Sektörün ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

"Ocak ayı itibarıyla ihracatı en fazla daralan sektör ne yazık ki biz olduk"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Şenocak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan pandemi koşullarının sektörde daralmalara sebebiyet verdiğini, yaşanan tüm zorluklara rağmen 2020'yi 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracatla kapattıklarını söyledi.

Şenocak, sektörün ihracatının geçen ay 110 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ocak ayı itibarıyla ihracatı en fazla daralan sektör ne yazık ki biz olduk. Sektör olarak dijital atılım sürecine girdik ve doğru alıcılarla nitelikli satıcıları buluşturduğumuz dijital platformumuzu yayına aldık. 2021 yılı itibarıyla kilogram başına ihracat birim fiyatlarımızı artırmak ve e-ihracat tarafında hızlı bir büyüme yakalamak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Dijital ticaretimizin geleneksel ticaretten aldığı payın her geçen yıl katlanarak artacağına inanıyorum."

"Her şey yolunda giderse ihracatta 2019'a göre yüzde 30 büyüme yakalamamız hayal değil"

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) Başkanı Gürkan Gözmen de salgının dünyanın sağlık, sosyal hayat ve ekonomi alanında ciddi anlamda dengelerini bozduğunu söyledi.

Gözmen, küresel ticarette büyük kayıpların yaşandığı bir yılın hemen ardından Türkiye'de ocak ayında gelen ihracat rekorunun ülke ve sektörler adına sevindirici olduğunu ifade ederek, "Aşı çalışmalarının rayında gitmesi durumunda bu yılın ikinci çeyreği itibarıyla deri sektörü ihracatta atağa kalkmaya hazırlanıyor. 2020'yi kayıp olarak nitelendirdiğimizi düşünürsek her şey yolunda giderse ihracatta 2019'a göre yüzde 30 büyüme yakalamamız hayal değil." dedi.