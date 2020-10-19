Derindeki gözümüz kâşif iş başında

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk kez kamuoyuna duyurduğu yerli denizaltı robotu Kâşif, sismik ve sondaj gemilerinin derinlerdeki gözü olacak. Fatih sondaj gemisinde görevine başlayan Kâşif, bir dalgıcın derinlerdeki görevini yerine getirecek; 3 bin metreye kadar tüm derin deniz sondajlarını gerçekleştirebilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Erdoğan’ın duyurduğu Kâşif Denizaltı Robotu’na ilişkin bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulundu. Dönmez, tedarikçilerle işbirliği imkânlarını değerlendirerek projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, “Sektörde ROV olarak bilinen uzaktan kumandalı ileri teknoloji denizaltı sistemi ‘Kâşif’i böylece milli petrol ve doğalgaz sektörüne kazandırdık” dedi.

Adeta bir dalgıç

Derin deniz sondajlarının yüksek teknoloji isteyen operasyonlar olduğunu vurgulayan Dönmez, “Kâşif yüzlerce metre derinlikte bir dalgıcın işini yapacak. Gemide bulunan komuta konsolu yoluyla bilgileri, gerekli olan elektrik ve video verilerini ana kumandaya aktarıyor.

Kâşif, denizdeki kablonun gerilimini ayarlayıp fazla salınmasını engelliyor. Bu sayede

sualtı akıntılarından aracın ve kabloların minimum etkilenmesini sağlıyoruz” dedi.

Sınıfın en güçlüsü

Kâşif’te güçlü itiş gücüne sahip yedi elektrik tahrikli motor bulunduğunu anlatan Dönmez, “Bunun yanı sıra çeşitli teknik kollar ve el aletlerinde kullanılmak üzere geliştirilen hidrolik güç ünitesi mevcut. Bu özellikleriyle Kâşif, dünya üzerinde kendi sınıfındaki en güçlü hibrit ROV sistemine sahip. 3 bin metre derinliğe kadar olan tüm derin deniz sondaj faaliyetlerini yürütebilecek şekilde geliştirildi. Kâşif, yüzde 53 yerlilik oranıyla geliştirildi. İlerleyen dönemde yapılacak üretimlerde ise yerlilik oranını yüzde 70’in üzerine taşımayı hedefliyoruz. Kâşif, önümüzdeki dönemde operasyonel maliyetleri daha da azaltacak” diye konuştu.

‘Robot sayesinde riske girmiyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni ek rezervin açıklandığı Fatih sondaj gemisinde Kâşif ilgili şunları söylemişti: “Fatih sondaj gemimiz, ekipmanın ve ekibin millileştirilmesi yolunda önemli bir adımdı. Şimdi yeni bir adım daha atarak uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkânlarla petrol sektörümüze kazandırdık. ‘Kâşif’ adını verdiğimiz bu denizaltı robotu sayesinde yüzlerce metre derinlikteki ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacını ve video görüntülerini uzaktan kumandayla hiçbir riske girmeden elde edebileceğiz.”

Kritik görevler

Uzaktan kumandalı sualtı araçları, 1990’lı yılların sonrasında, derin sulardaki petrol ve gaz kaynaklarına erişimi kolaylaştırdı. Dalgıçların güvenli bir şekilde erişemediği alanlara bu araçlar hızlı ve güvenli şekilde erişmeye başladı. Araçlar, üzerlerinde bulunan kameralar yoluyla farklı açılardan görüntü aktarımı yapabiliyor. ROV’lar, sondaj operasyonlarında kuyubaşlarındaki contaların değişimi, işlevlerinin kontrolü, kuyu başının temizlenmesi, su altında inceleme yapmak gibi çalışmalar yapabiliyor. Gaz ve petrol kaynaklarına erişildikten sonra ise üretime geçilme aşamasındaki tüm sualtı inşaat faaliyetleri, destek gemileri üzerine konumlandırılan iş sınıfı ROV sistemleri tarafından yürütülüyor.