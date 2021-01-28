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28.01.2021 - 11:15 | | AA

Destek alan sinema salonlarına '6 film' şartı

Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, sinema salonlarının Kültür ve Turizm Bakanlığından destek alabilmesi için destek sözleşmesinin imzalanmasından itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi göstermesi gerekecek.

Destek alan sinema salonlarına '6 film' şartı

Kültür ve Turizm Bakanlığının, sinema sektörünün geliştirilmesi ve güçlendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Sinema Sektörünün Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde destek tutarının tamamının tek seferde ödenebilmesi için 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a uygun ve destek tutarı kadar teminat mektubunun teminat olarak gösterilmesi gerekecek.

Yıllık destek tutarı

Destek alan sinema salonu, destek sözleşmesinin imzalanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az altı filmi, her biri en az bir hafta süreyle ve toplam gösterim süresi en az on iki hafta olacak şekilde göstermekle yükümlü olacak.

Filmler, en az ikisi saat 16.00'dan sonra olmak üzere, günde en az üç seans gösterilecek. Filmlerin gösteriminin en az elli koltuk kapasiteli sinema salonlarında ticari amaçla yapılması gerekecek.

Yıllık destek tutarı, sinema salonunun üç seans tam kapasiteli olarak çalışması durumunda tam bilet tutarı üzerinden elde edilecek hasılatın yüzde 30’unu aşamayacak.

Destek tutarının yüzde 50'si destek sözleşmesinin imzalanmasından, kalan yüzde 50'si filmlerin gösteriminin tamamlanmasından sonra fatura, gösterimlere ilişkin bordro ve yapımcı paylarının ödendiğine dair dekontun uygun bulunup onaylanmasından sonra ödenecek.

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