BİST114.809-0.85EURO7.770.28USD6.860.11ALTIN397.08-0.22
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Dev şirketin tarihinde bir ilk!
    ABONE OL
    11.07.2020 - 14:18 | | BBC Türkçe

    Dev şirketin tarihinde bir ilk!

    Emirates Başkanı Sir Tim Clark, Orta Doğu hava yolunun koronavirüs pandemisi nedeniyle 9.000 kadar kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

    Dev şirketin tarihinde bir ilk!

    Dünyanın en büyük uzun mesafe taşımacılığı ilk kez bu kadar çok kişiyi işten çıkarma kararı alıyor.

    Krizden önce Emirates'in 60 bin personeli vardı. Sir Tim Clark, havayolunun zaten personelinin onda birini kestiğini ancak "Muhtemelen yüzde 15'e kadar bırakmak zorunda kalacağız" dedi.

    Küresel havayolu endüstrisi koronavirüsten ciddi bir şekilde etkilendi ve operasyonları durma noktasına geldi. BBC ile yaptığı röportajda Sir Tim, Emirates'in "diğerleri kadar kötü olmadığını" da sözlerine ekledi.

    Hırsız girdiği dükkanda portakal sıkıp içti!İstanbul Maltepe'de gece saatlerinde bir büfeye giren hırsız, kendine portakal suyu sıkıp içti. Hırsız o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ordu'da sevgilisini öldürüp intihara kalkıştı

    Ordu'da sevgilisini öldürüp intihara kalkıştı

    Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

    Lojmanlarla ilgili yeni düzenleme! Ek puan verilecek...

    Faciada bir kent bu hale geldi!

    Faciada bir kent bu hale geldi!

    Son dakika: İçi altın dolu zırhlı araç devrildi! Didik didik aranıyor...

    Son dakika: İçi altın dolu zırhlı araç devrildi! Didik didik aranıyor...

    Sıradaki Haber