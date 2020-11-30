Dev yatırıma Şeb-i Arus açılışı

Genel kurulda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın planlandığı gibi 17 Aralık’ta açılışa hazır olduğunu ifade ederken, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu da, açılış için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Memiş Kütükcü, göreve geldikleri ilk günden bu yana en büyük hedeflerinden birinin şehre bir savunma sanayi ana yatırımı kazandırmak olduğunu ifade etti. Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile bu hedeflerinin gerçekleştiğini aktaran Kütükcü, “Tüm Konya bize güvendi. Biz de Konya Sanayi Odası olarak ilk günden itibaren bu inisiyatifi organize etmek sorumluluğunu üstlendik” dedi.

Konya Savunma Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu da, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasının inşaatında şu ana kadar aksama olmadan ilerlediklerini söyledi. Koyuncu, “Hazırlıklarımızı tamamladık, 17 Aralık Şeb-i Arus günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açılışımızı yapmak istiyoruz” diye konuştu.