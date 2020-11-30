MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Dev yatırıma Şeb-i Arus açılışı
ABONE OL
30.11.2020 - 07:00 | | KONYA DHA

Dev yatırıma Şeb-i Arus açılışı

Konyalı 24 girişimci tarafından kurularak Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’na yüzde 49 pay ile ortak olan Konya Savunma Sanayi (KSS) AŞ ikinci genel kurulunu yaptı.

Dev yatırıma Şeb-i Arus açılışı

Genel kurulda konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın planlandığı gibi 17 Aralık’ta açılışa hazır olduğunu ifade ederken, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu da, açılış için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Memiş Kütükcü, göreve geldikleri ilk günden bu yana en büyük hedeflerinden birinin şehre bir savunma sanayi ana yatırımı kazandırmak olduğunu ifade etti. Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ile bu hedeflerinin gerçekleştiğini aktaran Kütükcü, “Tüm Konya bize güvendi. Biz de Konya Sanayi Odası olarak ilk günden itibaren bu inisiyatifi organize etmek sorumluluğunu üstlendik” dedi.

Konya Savunma Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu da, Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasının inşaatında şu ana kadar aksama olmadan ilerlediklerini söyledi. Koyuncu, “Hazırlıklarımızı tamamladık, 17 Aralık Şeb-i Arus günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile açılışımızı yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında bıçakladıAydın'ın Nazilli ilçesinde, Ümit D. (25), tartıştığı kız arkadaşı Rüya Yılmaz'ı (23) sokak ortasında bacağından bıçaklayarak yaraladı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ümit D.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ben gururluyum, yapmayın etmeyin memleketten gidin dedim bıçakladım" ifadelerine yer verdiği görüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika... Türkiye genelinde uygulanan 9 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Yeni yasaklar geliyor! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman?

Sıradaki Haber