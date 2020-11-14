Devlet Hava Meydanları İşletmesi hava trafik kontrolörü alacak

DHMİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, DHMİ'ye 7 asistan, 200 stajyer hava trafik kontrolörü alınacak.
Adaylar, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.
Başvurular, 16 Kasım'da başlayacak, 30 Kasım'da sona erecek ve "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak.
Sınav sonuçları, "www.dhmi.gov.tr" resmi internet adresinden duyurulacak, kazananlara yazılı tebligat yapılmayacak.
Kestiği ağacın yüzeyindeki figür korkuttuTRABZON'un Sürmene ilçesinde bahçesinde kışlık odun yapan Şeref Akyasan (48), kestiği ağacın yüzeyinde insan figürüne benzeyen bir şekil gördü. Şaşkınlık ve korku yaşayan Aksayan, "Hayalet gibi bir şeye benzettim. İlk gördüğümde bir korku hissettim, evimde saklıyorum" dedi.