30.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Dış ticaret açığı 2020’de 50 milyar $
Dış ticaret açığı aralıkta yıllık bazda yüzde 3.0 azalırken, ocak - aralık döneminde yüzde 69.1 artışla 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; aralıkta yıllık bazda ihracat yüzde 16 artarak 17 milyar 850 milyon dolara, ithalat yüzde 11.6 artarak 22 milyar 381 milyon dolara yükseldi.
Genel ticaret sistemine göre ocak - aralık döneminde ihracat yüzde 6.3 azalarak 169 milyar 482 milyon dolara gerilerken, ithalat yüzde 4.3 artarak 219 milyar 397 milyon dolara yükseldi. Ocak - aralık döneminde dış ticaret açığı yüzde 69.1 artarak 29 milyar 512 milyon dolardan, 49 milyar 915 milyon dolara yükseldi.
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