Dış ticaret fazlası veren kent: Gaziantep

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok ihracat yapan kenti konumunda bulunan Gaziantep, sanayi ve ticaret alanındaki performansıyla öncü kent olma özelliğini sürdürüyor.

Ocak ayında 1527 firmanın aktif olarak dış satım gerçekleştirdiği kent, 670 milyon 489 bin dolarlık ihracata imza attı. Gaziantep, uzun süredir dış ticaret fazlası vererek diğer ihracatçı şehirlerden farklı bir özellik kazandı.

Ocak ayında 670,5 milyon dolarlık ihracata karşılık yaklaşık 445 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirilen Gaziantep'te ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 149,2 oldu. Gaziantep, ihracatçı yapısının yanı sıra dış ticaret fazlası veren kent konumuyla da ön plana çıktı.

Sanayide çarklar dönüyor

Sanayi verileriyle de dikkati çeken Gaziantep'te, sanayicilerin elektrik ve doğal gaz tüketiminde önemli artış oldu. Ocak ayında Gaziantep sanayisi 499 milyon 89 bin kilovatsaat elektrik, 31 milyon 836 bin metreküp doğal gaz tüketti. Sanayiciler, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketimini yüzde 11,4, doğal gaz tüketimini ise yüzde 16 artırdı.

"Gazianteplinin girişimci ruhu, çalışkanlığı ve azmi herkes tarafından bilinir"

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, kentin sanayi ve ticarette her geçen gün büyüdüğünü söyledi. Bu büyümenin özel sektörün gücüyle gerçekleştiğini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kentimizde otomotiv, savunma sanayi gibi sektörlerde yatırım yok. Dolayısıyla bizler tırnaklarımızla kazıya kazıya, dünyada resmi olarak tanınmış ülkelerin hemen hemen tamamına bin bir emekle, alın ve akıl teriyle ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. Gazianteplinin girişimci ruhu, çalışkanlığı ve azmi herkes tarafından bilinir. Bu özelliğin yanına kurumlarımızın birlik ve beraberlik anlayışı da eklenince başarı kendiliğinden geliyor."

Yıldırım, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ticarette yaşanan zorluklara işaret ederek şunları dile getirdi: "Salgının etkisiyle üyelerimiz sıkıntılı günler geçiriyor, ayakta kalabilmek için büyük çaba sarf ediyor. Bu noktada Gaziantep ticari hayatının çatı kuruluşu olarak biz de bir yandan üyelerimizin gelişimini destekleyecek projeler geliştirirken bir yandan da onların en güçlü sesi olmaya çalışıyoruz. SGK verilerine göre Gaziantep'te kayıtlı 34 bin 165 iş yeri bulunuyor. Bu iş yerlerinden GTO'ya üye olanların sayısı ise 28 bin 748. GTO üyesi firmalar şehir ticaretinin kılcal damarıdır. Rakamlarla konuşacak olursak GTO, Gaziantep iş dünyasının yüzde 84'ünün temsilcisi niteliğindedir. Bu temsil aslında 30 bine yaklaşan firmanın çalışanları ve aileleriyle birlikte tüm şehrin temsiliyeti niteliğindedir."

Yıldırım, GTO bünyesindeki 41 meslek komitesiyle sorunları tespit edip çözüm önerileri geliştirdiklerini belirterek, "Hazırladığımız kapsamlı raporla da Ankara'yı ziyaret edeceğiz. Bakanlarımızla, bakan yardımcılarımızla, milletvekillerimizle, bürokratlarımızla, kısaca ulaşabildiğimiz her kapıyı çalarak görüşmeler, toplantılar yapacağız." diye konuştu.

Gıda sektöründen ayakkabı sektörüne kadar tüm sektörlerin ve esnafın sorunları ve çözüm önerilerinin bu raporun içinde olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Mevcut sorunlarımızın çözümü yönünde adımlar atıldıkça net olarak görülecek ki Gaziantep hızlı tırmanışına devam edecek. Şehrimizin saçtığı ışık daha da belirginleşecek. Bugün konuştuğumuz ihracat rakamlarının, elektrik ve doğal gaz tüketimlerinin, üretimin, istihdamın çok daha fazlasını konuşuyor olacağız." dedi.