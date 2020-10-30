TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyleÂ oluÅŸturulan genel ticaret sistemi kapsamÄ±nda Ã¼retilen geÃ§ici dÄ±ÅŸÂ ticaret verilerine gÃ¶reÂihracat 2020 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda, bir Ã¶ncekiÂ yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %4,8 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat %23,0 artarak 20 milyar 837 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde ihracat %10,9 azaldÄ±, ithalat %1,5 arttÄ±

Genel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat 2020 yÄ±lÄ± Ocak-EylÃ¼lÂ dÃ¶neminde bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %10,9 azalarak 118Â milyar 325 milyon dolar, ithalat %1,5 artarak 156 milyar 186 milyonÂ dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.

EylÃ¼l ayÄ±nda enerji Ã¼rÃ¼nleri ve altÄ±n hariÃ§ ihracat %8,4, ithalat %15,5 arttÄ±

Enerji Ã¼rÃ¼nleri veÂ parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ ihracat, 2020Â EylÃ¼l ayÄ±ndaÂ %8,4 artarak 14 milyar 335 milyon dolardan, 15 milyar 541 milyon dolara yÃ¼kseldi.Â EylÃ¼l ayÄ±nda enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§Â ithalat %15,5 artarak 12 milyar 784 milyon dolardan, 14 milyar 769Â milyon dolara yÃ¼kseldi.

Enerji Ã¼rÃ¼nleri ve parasal olmayan altÄ±n hariÃ§ dÄ±ÅŸ ticaret fazlasÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda 772 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. DÄ±ÅŸ ticaret hacmi %11,8 artarak 30 milyar 311 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti. SÃ¶zÂ konusu ayda enerji ve altÄ±n hariÃ§ ihracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± %105,2 oldu.

DÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda %189,6 arttÄ±

EylÃ¼l ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %189,6 artarak 1 milyar 667 milyon dolardan, 4 milyar 828 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 EylÃ¼l ayÄ±nda %90,2 iken, 2020 EylÃ¼l ayÄ±nda %76,8'e geriledi.

DÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde %79,5 arttÄ±

Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %79,5 artarak 21 milyar 93Â milyon dolardan, 37 milyar 862 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±nÂ ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde %86,3 iken, 2020Â yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde %75,8'e geriledi.

EylÃ¼l ayÄ±nda imalat sanayinin toplam ihracattaki payÄ± %94,8 oldu

Â Ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta, 2020 EylÃ¼l ayÄ±nda imalatÂ sanayinin payÄ± %94,8, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %2,9, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %1,8 oldu.Â Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde ekonomik faaliyetlere gÃ¶re ihracatta imalatÂ sanayinin payÄ± %94,5, tarÄ±m, ormancÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %3,3, madencilik ve taÅŸocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n payÄ± %1,7 oldu.

EylÃ¼l ayÄ±nda ara mallarÄ±nÄ±n toplam ithalattaki payÄ± %74,9 oldu

Â GeniÅŸ ekonomik gruplar sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re ithalatta, 2020 EylÃ¼lÂ ayÄ±nda ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %74,9, sermaye mallarÄ±nÄ±n payÄ± %14,4 veÂ tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %10,5 oldu.Â GeniÅŸ ekonomik gruplar sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re ithalatta, 2020 Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde ise ara mallarÄ±nÄ±n payÄ± %75,4, sermaye mallarÄ±nÄ±nÂ payÄ± %13,9 ve tÃ¼ketim mallarÄ±nÄ±n payÄ± %10,5 oldu.

EylÃ¼l ayÄ±nda en fazla ihracat yapÄ±lan Ã¼lke Almanya oldu

Â EylÃ¼lÂ ayÄ±ndaÂ ihracattaÂ ilkÂ sÄ±rayÄ±Â AlmanyaÂ aldÄ±. Almanya'yaÂ yapÄ±lanÂ ihracat 1 milyar 517 milyonÂ dolar olurken, buÂ Ã¼lkeyiÂ Â sÄ±rasÄ±yla 1 milyar 142 milyon dolar ileÂ BirleÅŸik KrallÄ±k,Â 947Â milyon dolar ileÂ ABD, 799 milyon dolar ile Ä°talya, 798 milyonÂ dolarÂ ile Irak takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lan ihracat, toplam ihracatÄ±n %32,5'ini oluÅŸturdu.

Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde ihracatta ilk sÄ±rayÄ± Almanya aldÄ±. Almanya'ya yapÄ±lan ihracat 11 milyar 277 milyon dolar olurken, buÂ Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±ylaÂ 7 milyar 546 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 7Â milyar 241 milyon dolar ile ABD, 6 milyar 243 milyon dolar ile Irak ve 5 milyar 526 milyon dolar ile Ä°talya takip etti. Ä°lk 5 Ã¼lkeye yapÄ±lanÂ ihracat, toplam ihracatÄ±n %32,0'Ä±nÄ± oluÅŸturdu.

Ä°thalatta ilk sÄ±rayÄ± Ã‡in aldÄ±

Ä°thalatta ise Ã‡in ilk sÄ±rayÄ± aldÄ±. EylÃ¼l ayÄ±nda Ã‡in'den yapÄ±lanÂ ithalat 2 milyar 161 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyi sÄ±rasÄ±ylaÂ 2Â milyar 71 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 553 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 122 milyon dolar ile Ä°sviÃ§re, 1 milyar 83 milyon dolarÂ ile BirleÅŸik Arap Emirlikleri izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat,Â toplam ithalatÄ±n %38,3'Ã¼nÃ¼ oluÅŸturdu.

Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde ithalatta ilk sÄ±rayÄ± Ã‡in aldÄ±. Bu dÃ¶nemde, Ã‡in'den yapÄ±lan ithalat 16 milyar 381 milyon dolar olurken, bu Ã¼lkeyiÂ sÄ±rasÄ±ylaÂ 14 milyar 714 milyon dolar ile Almanya, 12 milyar 842Â milyon dolar ile Rusya, 8 milyar 760 milyon dolar ile ABD ve 6 milyar 485 milyon dolar ile Irak izledi. Ä°lk 5 Ã¼lkeden yapÄ±lan ithalat,Â toplam ithalatÄ±n %37,9'unu oluÅŸturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re ihracat %6,7 arttÄ±

Â Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶reÂ 2020 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ihracat %6,7 arttÄ±, ithalat %0,4Â azaldÄ±. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye gÃ¶re iseÂ 2020 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re ihracat %0,7, ithalatÂ ise %19,7 arttÄ±.

YÃ¼ksek teknolojili Ã¼rÃ¼nlerin imalat sanayi ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,3 oldu

Teknoloji yoÄŸunluÄŸuna gÃ¶re dÄ±ÅŸ ticaret verileri, ISIC Rev.4Â sÄ±nÄ±flamasÄ± iÃ§inde yer alan imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerini kapsamaktadÄ±r. EylÃ¼l ayÄ±nda ISIC Rev.4'e gÃ¶re imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplamÂ ihracattaki payÄ± %94,8'dir. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayiÂ Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,3'tÃ¼r. Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde yÃ¼ksekÂ teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± iÃ§indeki payÄ± %3,4'tÃ¼r.

EylÃ¼l ayÄ±nda imalat sanayi Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %83,6'dÄ±r. YÃ¼ksek teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleriÂ ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %12,3'tÃ¼r. Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde imalat sanayiÂ Ã¼rÃ¼nlerinin toplam ithalattaki payÄ± %81,4'tÃ¼r. Bu dÃ¶nemde yÃ¼ksekÂ teknoloji Ã¼rÃ¼nlerinin imalat sanayi Ã¼rÃ¼nleri ithalatÄ± iÃ§indeki payÄ± %12,7'dir.

Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat 2020 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda 15 milyar 211 milyon dolar oldu

Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2020 yÄ±lÄ± EylÃ¼l ayÄ±nda, birÂ Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re %5,6 artarak 15 milyar 211 milyon dolar,Â ithalat %21,2 artarak 19 milyar 992 milyon dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â EylÃ¼l ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %129,4 artarak 2 milyar 84 milyonÂ dolardan, 4 milyar 781 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ±Â karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 EylÃ¼l ayÄ±nda %87,4 iken, 2020 EylÃ¼l ayÄ±nda %76,1'e geriledi.

Ä°hracat 2020 yÄ±lÄ± Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde 111 milyar 948 milyon dolar oldu

Ã–zel ticaret sistemine gÃ¶re ihracat, 2020 yÄ±lÄ± Ocak-EylÃ¼lÂ dÃ¶neminde, bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re %10,9 azalarak 111Â milyar 948 milyon dolar, ithalat %0,9 artarak 149 milyar 809 milyonÂ dolar olarak gerÃ§ekleÅŸti.Â Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde dÄ±ÅŸ ticaret aÃ§Ä±ÄŸÄ± %66,3 artarak 22 milyar 764Â milyon dolardan, 37 milyar 860 milyon dolara yÃ¼kseldi. Ä°hracatÄ±nÂ ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2019 Ocak-EylÃ¼l dÃ¶neminde %84,7 iken, 2020Â yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminde %74,7'ye geriledi.