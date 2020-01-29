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    HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gaz ithalatı kasımda yüzde 17 azaldı
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    29.01.2020 - 09:45 | | AA

    Doğal gaz ithalatı kasımda yüzde 17 azaldı

    Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17 azalarak, 3 milyar 900 milyon metreküpe geriledi.

    Doğal gaz ithalatı kasımda yüzde 17 azaldı

     

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun kasım ayına ilişkin "Doğalgaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, 2019 Kasım'da ithalatın 2 milyar 813 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 87 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

    Böylece doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 17 azalarak, 3 milyar 900 milyon metreküpe düştü.

    Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke 1 milyar 92 milyon metreküple Rusya oldu. Onu, 862 milyon metreküple Azerbaycan ve 859 milyon metreküple İran izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir ve Nijerya'dan yapıldı.

    Konutlarda doğal gaz tüketimi azaldı

    Türkiye'de doğal gaz tüketimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 azalışla 3 milyar 445 milyon metreküpe düştü.

    Bu dönemde elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 15,9 azalarak, 919 milyon metreküpe geriledi. Konutlarda ise tüketim yüzde 29,4 azalarak yaklaşık 759 milyon metreküp oldu. Kasımda organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 3,4 artarak, 315 milyon metreküpe yükseldi.

    Öte yandan bu ayda Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 2,65 artarak, 3 milyar 452 milyon metreküp oldu.

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