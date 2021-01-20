20.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Doğal gazda rekor kırıldı
Türkiye’de önceki gün doğal gaz tüketimi ve arzında rekor kırıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 18 Ocak’ta gerçekleşen 272.3 milyon metreküplük rekor doğal gaz tüketiminin 274.2 milyon metreküplük rekor arzla karşılandığını açıkladı.
Bakan Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kesintisiz ve güvenli arz anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz uluslararası projeler, depolama, FSRU ve LNG terminallerimizle insanımıza rekor düzeyde doğal gaz sunduk” dedi.
Doğal gaz tüketiminde günlük rekor daha önce 245 milyon metreküple 8 Ocak 2019’da gerçekleşmişti.
17.5 milyon abone
Türkiye’ye geçen yıl en fazla doğal gaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple ocak oldu. En düşük doğal gaz girişi ise 2.2 milyar metreküple haziranda gerçekleşti. Doğal gaz abone sayısı yaklaşık 17 milyon 500 bine ulaştı. Ocak ayının ilk yarısı itibarıyla 3.5 milyar metreküpe yakın tüketim gerçekleşti.