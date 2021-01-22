MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Doğal gazın yüzde 24’ü Azerbaycan’dan geldi
ABONE OL
22.01.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Doğal gazın yüzde 24’ü Azerbaycan’dan geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “TANAP’tan 2020’de 4.9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9.1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti” dedi.

Doğal gazın yüzde 24’ü Azerbaycan’dan geldi

Azerbaycan Eğitim Programı’nın açılışında konuşan Dönmez, Türkiye ve Azerbaycan arasında teknoloji, eğitim ve enerji başta olmak üzere yeni projeler için harekete geçildiğini belirtti. Türkiye’nin geçen yıl ithal ettiği doğal gazın yüzde 24’ünün Azerbaycan’dan geldiğini kaydeden Dönmez, şunları söyledi:

“2020’nin son günlerinde imza attığımız Türkiye - Nahçıvan doğal gaz boru hattı projemiz için de çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Hedefimiz Nahçıvan’a da kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı sunmak. 85 kilometrelik bu hatla taşıyacağımız yıllık 500 milyon metreküp gaz, Nahçıvan’da yaşayan Azerbaycan Türklerine büyük bir rahatlık sağlayacak. Nahçıvan’ın sanayisi doğalgaz ateşiyle harlanacak.”

Güce güç katacak

İki ülke arasında başlatılan eğitim programının önemli olduğunu aktaran Dönmez, “Piyasa işleyişinden, elektrik piyasasına geçiş aşamalarına, yan hizmetlerden gün öncesi ve gün içi piyasalarına kadar teorik işleyişi hep birlikte ele alacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması, şebekeye entegrasyonu, teknik ve teknolojik birikimimizi değerlendirip Azerbaycan’ın bilgi birikimine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bakü’de kurulan bir güneş paneliyle Türkiye’deki bir uzmanın bilgi birikimini, İzmir’deki bir rüzgar türbininin teknolojik kodlarını Azerbaycanlı bir teknisyenin emeğiyle birleştirecek, enerjimize enerji, gücümüze güç katacağız” diye konuştu.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da Türkiye’nin Karabağ’da Azerbaycan’a verdiği desteğin çok önemli olduğuna değinerek, “30 yıla yakındır işgal altında olan Azerbaycan toprakları azad edilmiştir” dedi.

    Tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat ettiYavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    e okul karne notları ekranı | E Okul VBS giriş ile e-karne nasıl görüntülenir?

    e okul karne notları ekranı | E Okul VBS giriş ile e-karne nasıl görüntülenir?

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

    Cuma namazı kaçta 22 Ocak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    Cuma namazı kaçta 22 Ocak? İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri

    Sıradaki Haber