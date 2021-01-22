Doğal gazın yüzde 24’ü Azerbaycan’dan geldi

Azerbaycan Eğitim Programı’nın açılışında konuşan Dönmez, Türkiye ve Azerbaycan arasında teknoloji, eğitim ve enerji başta olmak üzere yeni projeler için harekete geçildiğini belirtti. Türkiye’nin geçen yıl ithal ettiği doğal gazın yüzde 24’ünün Azerbaycan’dan geldiğini kaydeden Dönmez, şunları söyledi:



“2020’nin son günlerinde imza attığımız Türkiye - Nahçıvan doğal gaz boru hattı projemiz için de çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Hedefimiz Nahçıvan’a da kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı sunmak. 85 kilometrelik bu hatla taşıyacağımız yıllık 500 milyon metreküp gaz, Nahçıvan’da yaşayan Azerbaycan Türklerine büyük bir rahatlık sağlayacak. Nahçıvan’ın sanayisi doğalgaz ateşiyle harlanacak.”



Güce güç katacak



İki ülke arasında başlatılan eğitim programının önemli olduğunu aktaran Dönmez, “Piyasa işleyişinden, elektrik piyasasına geçiş aşamalarına, yan hizmetlerden gün öncesi ve gün içi piyasalarına kadar teorik işleyişi hep birlikte ele alacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılması, şebekeye entegrasyonu, teknik ve teknolojik birikimimizi değerlendirip Azerbaycan’ın bilgi birikimine katkı sağlamayı planlıyoruz. Bakü’de kurulan bir güneş paneliyle Türkiye’deki bir uzmanın bilgi birikimini, İzmir’deki bir rüzgar türbininin teknolojik kodlarını Azerbaycanlı bir teknisyenin emeğiyle birleştirecek, enerjimize enerji, gücümüze güç katacağız” diye konuştu.



Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da Türkiye’nin Karabağ’da Azerbaycan’a verdiği desteğin çok önemli olduğuna değinerek, “30 yıla yakındır işgal altında olan Azerbaycan toprakları azad edilmiştir” dedi.