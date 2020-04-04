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    HaberlerEkonomi Haberleri Doğalgaz hattına trolcü tehdidi
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    04.04.2020 - 07:00 | | MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Doğalgaz hattına trolcü tehdidi

    İstanbul açıklarında avlanan balıkçılar, bölgeden geçen doğalgaz hattını tehdit etmeye başladı. Balıkçı ağları ve trol kapakları nedeniyle Marmara Denizi Boru Hattı Sistemi’nin hasar görmesinin, İstanbul’a doğalgaz arzını etkilemesi ihtimali gündeme gelirken, hat yakınında balıkçılığa kısıtlama geldi.

    Doğalgaz hattına trolcü tehdidi
    MİTHAT YURDAKUL Ankara

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) tarafından işletilen Marmara Denizi Boru Hattı Sistemi’nde, balık avcılığı nedeniyle büyük risk ortaya çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün yazısına göre, Ambarlı-Pendik, Muallim-Hersek ve Türkiye-Yunanistan deniz doğal gaz boru hatlarının yatay ve dikey güzergahları boyunca birçok noktada; gemi çapa izleri, boru hatları üzerinde balıkçı ağları ve  trol kapaklarından kaynaklanan moloz yığınları tespit edildi.

    Mevcut veya yeni yapılacak boru hattının 500 metre sağ ve 500 metre sol tarafında gemilerin demirlenmesine, gemi trafiğine açık her türlü iskele ve benzeri tesis yapılmamasına ve yük boşaltılmamasına karar verildi.

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