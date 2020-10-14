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    HaberlerEkonomi Haberleri Doğtaş’ta hedef tuttu 180 mağazaya ulaşıyor
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    14.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Doğtaş’ta hedef tuttu 180 mağazaya ulaşıyor

    Mobilya sektörünün önde gelen markalarından Doğtaş, 2020’nin son çeyreğinde açacağı mağazalarla, yılı 180 mağaza ile kapatıyor.

    Doğtaş’ta hedef tuttu 180 mağazaya ulaşıyor

    Doğtaş, geçtiğimiz yılsonunda “tarz ve uyumun aşkı” mottosuyla çıktığı yeni yolda hedeflerini gerçekleştirmeye devam ettiğini duyurdu.

    Yurtdışında artıyor

    Şirketten yapılan açıklamaya göre pandemide geliştirdiği yenilikçi mağazacılık uygulamalarıyla kendinden bahsettiren Doğtaş, “zorlu yıl” olarak nitelendirdiği 2020’nin son çeyreğine girerken hedeflerini gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyor. Doğtaş Kelebek Grubu’nun CEO’su İsmail Doğan, “Doğtaş markasıyla, yurt içinde 166 mağazayla hizmet veriyoruz. Bu sayıyı yıl sonu itibariyle 180 olarak hedeflemiştik, hedefimize ulaşarak yılı bitireceğiz“ dedi.

    Yurt dışı yatırımlarının da önemine değinen Doğan, Doğtaş’ın İngiltere, Karadağ, G. Afrika, Özbekistan, Türkmenistan gibi yeni noktalarda tüketicisiyle buluşmasından heyecan duyduklarını belirtti.

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