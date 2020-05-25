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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL ne kadar oldu? (25.05.2020)
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    25.05.2020 - 10:44 | | DHA

    Dolar/TL ne kadar oldu? (25.05.2020)

    Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,8146'dan işlem görüyor.

    Dolar/TL ne kadar oldu? (25.05.2020)

    Cuma günü 6,7885 - 6,8266 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6,8159'dan tamamladı.

    Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,8146'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 azalışla 7,4130'dan, sterlin/TL önceki kapanışın hafif üzerinde 8,2954'ten satılıyor.

    Dolar endeksi, önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 99,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,2 azalışla 7,0874 seviyesinde dengelendi.

    Analistler, bugün yurt içi ve ABD piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğunu kaydederek, Almanya'da IFO endeks verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

    Sıra dışı maske tepkisi! İç çamaşırını yüzüne taktıCorona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çoğu ülkede olduğu gibi karantina önlemlerinin uygulandığı Ukrayna'da, bir kargo şirketinin şubesine maskesiz gelen bir müşteri görevliler tarafından uyarıldı. Müşteri ise iç çamaşarını maske yaparak yüzüne takmaya çalıştı, o anlar amatör kameralara yansıdı.
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