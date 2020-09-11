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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?
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    11.09.2020 - 10:11 | | AA/DHA

    Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

    İstanbul serbest piyasada dolar 7,4600 liradan, euro 8,8320 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4280 lira, avronun satış fiyatı ise 8,8410 lira olmuştu.

    Dolar/TL yeni güne kaç seviyesinde başladı?

    Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği gibi, faiz oranlarında veya 1.35 trilyon euro büyüklüğündeki pandemi acil tahvil alım programının (PEPP) büyüklüğünde bir değişiklik yapmadı. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın son dönemde eurodaki değerlenme ile ilgili olarak, kur hedeflerinin olmadığını söylemesi ile euro/dolar paritesi bir miktar yükselse de yeni güne yine 1.18 düzeyinin hafif üzerinde başladı.

    Lagarde toplantının ardından yaptığı açıklamasında ayrıca, yeni verilerin ekonomide toparlanmaya işaret ettiğini söyledi.

    Merkez Bankası (TCMB) sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Perşembe günü geleneksel yöntemle açtığı 8 Ekim vadeli repo ihalesinde ortalama yüzde 11.28 basit faizden 10 milyar lira verdi. İhalede en düşük basit faiz yüzde 11.25, ortalama yüzde 11.28, en yüksek yüzde 11.51 oldu. TCMB'nin Çarşamba günü açtığı 7 Ekim vadeli geleneksel yöntemli repo ihalesinde ortalama basit faiz yüzde 11.15, Salı günü de yüzde 10.77 düzeyindeydi.

    Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,093 ve 1,105 puan arasında dalgalandığı Perşembe gününü yüzde 0.06 düşüşle 1,099.06 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.05 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 0.58 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.95 eksideydi.

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