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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar...
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    02.03.2020 - 08:33 | | REUTERS

    Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar...

    Dolar/TL koronavirüs salgını ve jeopolitik risklerin artması ile 6.26 seviyesinin üzerine çıkmıştı ancak bu sabah yeni 6.22 seviyesinin hemen altında başladı.  Euro ise 6.89 seviyesinde seyrini sürdürüyor.

    Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar...

    Dolar/TL yeni haftaya artan jeopolitik tansiyonla haftasonu illikit piyasada 6.2640'ü gördükten sonra bu sabah güne 6.2150 civarında başladı.

    SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

    Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı da devam ediyor.

    Dünya borsaları koronavirüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.

    AVM'de silahlı saldırı... 30 kişiyi rehin aldı!Filipinler'in başkenti Manila'da bir AVM'de silahlı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre bir kişinin yaralandığı olayda, saldırganın en az 30 kişiyi rehin aldığı bildiriliyor.
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