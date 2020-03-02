Dolar/TL yeni haftaya nasıl başladı? İşte fiyatlar...

Dolar/TL yeni haftaya artan jeopolitik tansiyonla haftasonu illikit piyasada 6.2640'ü gördükten sonra bu sabah güne 6.2150 civarında başladı.

SATIŞ BASKISI DEVAM EDİYOR

Piyasalarda koronavirüs kaynaklı oldukça güçlü küresel satış baskısı da devam ediyor.

Dünya borsaları koronavirüsün küresel ölçekte bir salgın haline geldiği ve dünya ekonomisinin bu nedenle resesyona gireceği kaygılarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla birlikte 2008 yılındaki finansal krizden bu yana en sert haftalık kayıpları kaydetti.