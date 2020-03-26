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    HaberlerEkonomi Haberleri Dolarda dalgalanma devam ediyor! İşte piyasada son durum
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    26.03.2020 - 16:36 |

    Dolarda dalgalanma devam ediyor! İşte piyasada son durum

    Corona virüsün dünya genelinde insanları daha az temasla yaşamaya yönlendirmesi ve aynı yöndeki sınırlamaların ekonomik yansımalarına ilişkin endişelerle TL cinsi yatırım araçlarında ve küresel piyasalarda satış baskısı yaşanıyor. 6.60 TL seviyelerini test ettikten sonra yönünü aşağı çeviren dolar/TL 6.40 TL seviyesinde işlem görüyor.

    Dolarda dalgalanma devam ediyor! İşte piyasada son durum

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız tahvil alımına giden kapsamlı önlemleri başta olmak üzere merkez bankaların ve hükümetlerin ekonomik etkileri sınırlamak adına attıkları adımlar ise bu satış baskını yavaşlatan en büyük etken konumunda. Dolar/TL bu hafta Eylül 2018'den beri ilk kez 6.60'ın üzerini test ettikten sonra 6.3825'e kadar geriledi.

    BIST-100 endeksinde sene başından bu yana görülen değer kaybı geçen hafta kapanışa göre %25'i buldu. Aynı dönemde bankacılık endeksindeki kayıp ise %29 oldu. Küresel borsalardaki değer kazançlarına paralel Salı günü BIST-100 endeksi %6, bankacılık %7.9 yükseldi. Dün ise BIST-100 endeksi %0.3, bankacılık %1.6 geriledi.

    Washington'da 2 trilyon dolarlık corona virüs destek paketini imzalama sürecinin uzaması ve yatırımcıların ABD işsizlik maaş başvuruları verisinde büyük bir artış olacağı endişeleri nedeniyle küresel piyasalar iki gündür devam eden kazanımlarını sürdürmekte zorlanırken yatırımcılar riskli para birimlerinden kaçındılar.

    Virüsün Türkiye'de de yayılımı devam ederken sosyal ve ekonomik hayat da her geçen gün daha da etkileniyor. Eğitime verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatılırken Türkiye'de vaka sayısı dün gece itibarıyla 2,433'e ulaştı, 59 kişi de hayatını kaybetti.

    TL EM'LERDEN ÇOK DAHA İYİ PERFORMANS GÖSTERİYOR

    TL, gördüğü 6.6 zirvesine göre yılbaşından beri dolar karşısında yaklaşık %10 değer kaybetti. Büyük bölümü son haftalarda gerçekleşen bu kayıp son 2 günde yavaşladı. Benzer ülkelerle yılbaşından beri kıyaslandığında TL açık ara en iyi performans gösteren gelişmekte olan para birimi konumunda.

    Ruble, peso, real ve rand ise aynı dönemde dolar kaşısında %20'nin üzerinde kayıp yaşadı. Bu gelişmede petrol fiyatlarındaki düşüş ve kamunun artan döviz arzı belirleyici konumda.

    65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldıManisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
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