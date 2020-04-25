Dövizle BES’te katkı % 10 oldu

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, işverenler tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlendi.

Bireysel emekliliği düzenleyen kanunda, devletin katkı payı yüzde 25 olarak belirtiliyor. Martta Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiyle, dövizle yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranın yüzde 10’a kadar indirilmesine imkan tanınmıştı.