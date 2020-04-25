25.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Dövizle BES’te katkı % 10 oldu
Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) döviz cinsinden yapılacak ödemelere devlet katkısı yüzde 25’ten yüzde 10’a düşürüldü.
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, işverenler tarafından ödenenler hariç, katılımcı adına bireysel emeklilik hesabına ödenen katkı payları için devlet katkısında kullanılan oran, yabancı para cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için yüzde 10 olarak belirlendi.
Bireysel emekliliği düzenleyen kanunda, devletin katkı payı yüzde 25 olarak belirtiliyor. Martta Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiyle, dövizle yapılan katkı payı ödemeleri için bu oranın yüzde 10’a kadar indirilmesine imkan tanınmıştı.
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.