Dövizli BES Torba Yasa’da

Gelecek dönem planlarının bu kısmına yönelik bazı düzenlemeler, Şubat ayında Meclis’e sunulan Torba Yasa kapsamına da alındı. Torba Yasa’nın 16. maddesinde, Türkiye’de ikamet etmeyen Türk vatandaşlarının ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin ve kendileri ile birlikte işlem gören çocuklarının, Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilmesinin amaçlandığı belirtiliyor. Bu amaç doğrultusunda, bu kişiler tarafından yabancı para cinsinden katkı payı ödeyerek, sözleşme sahibi olmalarına da olanak sağlanmış oldu. Aynı Torba Yasa’nın 17. maddesinde ise döviz cinsinden açılan sözleşmeler için ödenecek devlet katkısı oranına dair de bir düzenleme getirildi.



Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun devlet katkısı sınır ve oranlarını belirleyen ek 1. maddesine, döviz cinsinden açılan sözleşmelere ait devlet katkısı ile ilgili ekleme yapıldı. Buna göre, döviz cinsinden Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarılacak katkı payları için ödenecek devlet katkısının %25’ten, %10’a kadar indirilmesinde cumhurbaşkanına yetki verilecek.



Açıklamada, BES’in kısa vadeli enstrümanlarla karşılaştırılmaması gerektiğinin altı çizildi. Açıklamada hem 2019 hem de son 5 ve 10 yıllık verilere göre, BES fonlarının, karşılaştırma ölçütlerine göre daha büyük getiri sağladığının net görüldüğü belirtildi. 2019’da BES’te sunulan fonların ortalama yıllık getirisinin, BIST-100 endeksi, TÜFE, döviz sepeti ve mevduat gibi araçların üzerinde gerçekleştiği ve birçok BES fon türünde de altın endeksinin üzerinde bir getiri elde edildiği vurgulandı.