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29.01.2021 - 11:17 | | AA

DSİ'den Tokat'a 18 yılda 2 milyar liranın üzerinde yatırım

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tokat'ta 18 yılda 2 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını bildirdi.

DSİ'den Tokat'a 18 yılda 2 milyar liranın üzerinde yatırım

DSİ'den yapılan açıklamada, depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmaları ve sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, Tokat'a son 18 yılda DSİ tarafından 2 milyar 279 milyon 403 bin 165 lira yatırım yapıldığını, 8 baraj ve 1 gölet inşa edildiğini belirtti.

Tokat'ın su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek için çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, "Tokat'a bugüne kadar Alpu, Çekerek, Güzelce, Çamiçi, Gökçeli, Güncalı, Kızık ve Artova-Yağcımusa barajları ile Niksar Serenli Göleti'ni yaptık. Ayrıca Turhal, Niksar Sorhun ve Batmantaş barajlarının inşaat çalışmaları devam ediyor. Tokat için taşkın koruma tesislerinin önemini biliyoruz ve bu doğrultuda son 18 yılda 157 dere ıslah tesisi yaparak Tokat şehir merkezi ve 160 meskun mahal 5 bin 930 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Ayrıca 8 taşkın koruma tesisinin yapımı devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

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