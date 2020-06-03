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    HaberlerEkonomi Haberleri Dünya Bankası: Covid-19'un yoksul ülkelere kötü etkileri olacak
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    03.06.2020 - 12:12 | | DHA

    Dünya Bankası: Covid-19'un yoksul ülkelere kötü etkileri olacak

    Dünya Bankası, Covid-19 pandemisinin yol açtığı genel finansal krizin küresel ekonomiyi tehdit ettiğine dikkat çekti.

    Dünya Bankası: Covid-19'un yoksul ülkelere kötü etkileri olacak

    Dünya Bankası'nın küresel ekonomiye ilişkin ön raporunda, bu olumsuz gelişmenin en çok gelişmekte olan ekonomiler üzerinde kötü etki bırakacağı uyarısı yapıldı.

    Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Covid-19 pandemisinin etkisiyle uygulanan ekonomiyi kapatmalar ve ortaya çıkan ekonomik krizin, dünya genelinde yoksulların yaşamlarını modern zamanlarda eşi görülmemiş ölçüde tahrip ettiğine dikkat çekti.

    Ön raporda ayrıca, kısa ve uzun vadede, sağlık sistemi ve ekonomik büyümenin yeniden canlandırılmasının, eşzamanlı bir şekilde desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

    Dünya Bankası'nın küresel ekonomiye ilişkin öngörülerini içeren roporu 8 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

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