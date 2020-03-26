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    HaberlerEkonomi Haberleri Dünya Bankası'ndan corona virüs önlemlerine 160 milyar dolarlık yeni destek hazırlığı
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    26.03.2020 - 18:37 | | AA

    Dünya Bankası'ndan corona virüs önlemlerine 160 milyar dolarlık yeni destek hazırlığı

    Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik ek bir paket hazırladıklarını belirterek, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." ifadesini kullandı.

    Dünya Bankası'ndan corona virüs önlemlerine 160 milyar dolarlık yeni destek hazırlığı

     

    Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Malpass'in Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldığı bildirildi.

    Açıklamaya göre, Malpass, burada yaptığı konuşmada, Dünya Bankası Grubu'nun salgınla mücadele için hızlı bir şekilde harekete geçtiğini kaydetti.

    Banka yönetiminin salgının acil sağlık ve sosyal sonuçlarına odaklanan 14 milyar dolarlık paketini 17 Mart'ta onayladığını hatırlatan Malpass, salgının daha geniş ekonomik sonuçlarına odaklanacak ek bir paket hazırladıklarını aktardı.

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