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    29.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Dünya borsalarında virüs korkusu sürüyor

    Çin kaynaklı koronavirüsün dünyaya hızla yayılması küresel borsaları karıştırmaya devam ediyor. Borsalarda satış getiren en büyük endişe, salgının kötüleşme ihtimali ve virüsün durdurulamamasının ekonomik büyüme ve şirket kârlarını olumsuz etkilemesi...

    Dünya borsalarında virüs korkusu sürüyor

    Önceki gün ABD’de S&P 500 endeksinin 2011 yılından beri en kötü performansı göstererek yüzde 4.4 düşmesinin ardından Asya ve Avrupa borsaları da dün benzeri bir performans gösterdi. İngiltere’de FTSE 100 yüzde 3 civarı, Almanya’da DAX yüzde 3.4 düşüş gösterdi. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 3.7 kayıpla kapanırken Güney Kore’de KOSPI yüzde 3.3, Çin’de Şanghay Composite yüzde 3.7 düşüş kaydetti. 

     

    Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
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