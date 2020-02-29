Dünya borsalarında virüs korkusu sürüyor

Önceki gün ABD’de S&P 500 endeksinin 2011 yılından beri en kötü performansı göstererek yüzde 4.4 düşmesinin ardından Asya ve Avrupa borsaları da dün benzeri bir performans gösterdi. İngiltere’de FTSE 100 yüzde 3 civarı, Almanya’da DAX yüzde 3.4 düşüş gösterdi. Japonya’da Nikkei 225 yüzde 3.7 kayıpla kapanırken Güney Kore’de KOSPI yüzde 3.3, Çin’de Şanghay Composite yüzde 3.7 düşüş kaydetti.