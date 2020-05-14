e-Devlet 1000 TL pandemi destek başvuru ve sonuç sorgulama ekranı için tıkla! 3.faz sosyal yardım parası ne zaman, kimlere verilecek?

1000 TL sosyal yardım parası corona virüsten dolayı ihtiyaç sahiplerine ödeniyor. 1000 TL pandemi destek başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Sosyal yardım parası 3.faz başvuruları T.C kimlik numarasının son hanesindeki rakama göre başvuru yapılıyor. Peki pandemi sosyal yardım ödemesi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte e-Devlet 1000 TL destek başvuru ekranı...

1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş yapılabiliyor.

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E-DEVLET 1000 TL PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek kısmında başvurular gerçekleştiriliyor.Başvurular T.C kimlik numarısının son haneisine göre belirlenen günlerde yapılıyor.Cumartesi ve pazar günleri ise herkes başvuru yapabilir.

İşte T.C Kimlik numarasının son hanesine göre başvuru günleri;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

PANDEMİ SOSYAL DESTEK ÖN BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.