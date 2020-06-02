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    HaberlerEkonomi Haberleri E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama için tıkla! Sosyal yardım parası başvurusu...
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    02.06.2020 - 15:23 |

    E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama için tıkla! Sosyal yardım parası başvurusu...

    Pandemi yardımı ilk seferinde başvuru olmadan yapılmıştı.3.faz sosyal yardım parası ödemesi için başvuru yapılması gerekiyor. 1000 TL yardım için e-Devlet'ten başvuru gerçekleştiriliyor. Peki e-Devlet 1000 TL sosyal yardım sonucu ve başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu ve sonuç sorgulama için tıkla! Sosyal yardım parası başvurusu...

    Sosyal yardım başvuruları devam ediyor. Corona virüsten dolayı ihtiyaç sahiplerine yardım parası ödeniyor. 3.faz sosyal yrdım başvuru gerçekleştirmek için e-Devlet üzerinden başvurular yapılıyor. Peki, 1000 TL pandemi sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

    1000 TL PANDEMİ SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Sosyal yardım parası için başvurular, E-Devlet’te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden alınıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programına T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada cumartesi ve pazar günleri ise sınırlama olmaksızın herkesin başvurabileceğini aktardı.

    SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

    Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranına e-Devlet üzerinden giriş sağlanabiliyor.

    SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

     

     

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