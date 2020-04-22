e-Devlet sosyal yardım parası 3. faz ödemeleri başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilecek? Sosyal Yardım parası sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal yardım parası ödemelerinde ilk aşama olarak 2.1 milyon haneye 1.000 TL değerinde sosyal yardım ödemesi yapıldı. İlk ödemeler için yardım kapsamında olan 2.1 milyon aileye yapılan ödemelerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklama ile 2.3 milyon aileye daha sosyal yardım ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından 2. faz sosyal yardım ödemelerinin 19 Nisan tarihinde başladığı duyuruldu. 2. faz ödemelerininde de başvuru alınmayacağını açıklayan Bakan 3. faz sosyal yardım ödemeleri kapsamında ise başvuruları başladığını duyurdu. Peki 3. faz sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 mücadele kapsamında dün açıkladığı, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye verilecek nakdi yardımın detaylarını paylaştı. İşte, merakla araştırılan 'Sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?' ve 'Sosyal yardım başvuru şartları neler?' sorularının yanıtı...

Birinci faz sosyal yardım programı kapsamında geçen hafta 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira nakdi destek verildiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti: "Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek."

Bakan Selçuk, Bakanlık olarak önceliklerinin, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayarak sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. 3. fazda da 1. ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destekte bulunacaklarını aktaran Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." bilgisini paylaştı. Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ise ayrıca duyurulacağını belirtti.

SOSYAL YARDIM PARASI NASIL ALINIR?

Hak sahiplerine yapılacak sosyal yardım ödemelerinin 3 Nisan’dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla kararlaştırılan 5 gün içinde kendi ikametlerinde yapılacağı bildirildi. PTT Kartı olan vatandaşlar 1.000 TL’lik desteği tüm kamu bankalarının ATM’lerinden komisyonsuz olarak çekebilecek.

SOSYAL YARDIM PARASI KİMLERE VERİLİR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarınca; 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu kapsamında, halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacak.

SOSYAL YARDIM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SOSYAL YARDIM SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ!

SOSYAL YARDIM 3. FAZ ÖDEMELERİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

TC Kimlik Numarasının son hanesi;

0 olan vatandaşların Pazartesi,

2 olan vatandaşların Salı,

4 olan vatandaşların Çarşamba,

6 olan vatandaşların Perşembe,

8 olan vatandaşların Cuma

günlerinde başvuruları alınacaktır. Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletilebilecektir.