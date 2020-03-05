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    05.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    e-Devlet’ten hesap sorgulama başladı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), e-Devlet Kapısı’na özel geliştirilen “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” adlı hizmetin kullanıma açıldığını duyurdu.

    e-Devlet’ten hesap sorgulama başladı

    BDDK’nın açıklamasında, 11. Kalkınma Planı’ndaki, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı’ndan hizmet sunumunun artırılması amacı çerçevesinde, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabı olduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesine yönelik olarak BDDK sorumluluğunda e-Devlet Kapısı’na özel geliştirilen “Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama” adlı hizmetin kullanıma açıldığı bildirildi.

    Söz konusu hizmetin www.turkiye.gov.tr adresinde BDDK’ya ilişkin alanda yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    Ayrıntılar bankada

    “Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgili bankalardan öğrenilebilecektir. Sorgulamada, ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içi şubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetli maden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılma hesapları’ bilgileri kullanılmaktadır.”

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