E-sepet’i Anadolu doldurdu

Finans teknolojileri şirketi iyzico’nun istatistikleri altı aylık pandemi sürecinde en çok kullanılan ödeme yönteminin kredi kartı olduğunu ortaya koydu. Alışverişlerin yüzde 62’si kredi kartı ile yapılırken yüzde 38’i banka kartı ile yapıldı. Yüksek tutarlı alışverişlerde kredi kartı tercih edildi. Ortalama sepet tutarı, kredi kartında 208 TL iken banka kartlarında 93 TL oldu.

Tercihler tek çekim

Kredi kartı ile yapılan alışverişlerin yüzde 84'ü taksitsiz gerçekleştirildi. Online mağazaların peşin alışverişler için sunduğu ekstra indirimlerin bu istatistikte etkisi olduğu düşünülüyor. Pandemi sürecinde Türkiye'de en çok alışveriş yapılan bölge Marmara oldu. Marmara’yı İç Anadolu ve Ege takip etti. Sepetini en çok dolduran İç Anadolulular olurken, Ankaralılar 208 TL sepet tutarıyla online alışverişte öne çıktı. Sepetini en çok dolduran ikinci şehir 206 TL ile Muğla oldu. 201 TL sepet tutarı ile Artvin, Karadeniz’i de listeye ekledi.

Kadınlar fark attı

Pandemi ile mücadele döneminde online alışverişin yüzde 33’ü erkekler, yüzde 67’si ise kadınlar tarafından yapıldı. Kadınların online alışverişte tercihi mobil alışveriş oldu. Erkeklerinyüzde 29’u mobilden, yüzde 71’i web üzerinden alışveriş yaparken; kadınların yüzde 55’i mobilden yüzde 45’i ise web üzerinden alışverişlerini gerçekleştirdi.

Pandemi sürecinde kitap ve eğitim sektöründeki satışlarda patlama yaşandı. Gıda ve giyim-aksesuar sektörleri de büyük ilgi gördü. Normalleşme sürecinin başladığı yaz aylarıyla birlikte araç kiralama, spor giyim mağazaları ve seyahat acentelerindeki alışverişlerde artış oldu.