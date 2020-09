E-spor mobil oldu, oyuncu sayısı patladı

Pandemi e-sporu mobil platformlara taşırken, oyuncu sayısını da artırdı. Türkiye E-Spor Federasyonu Başkanı (TESFED) Alper Afşin Özdemir, pandemi sırasında sporda birçok alanın durmasına karşın e-sporun hiç hız kesmediğini belirterek, “Ancak fiziksel etkinlikler online tarafa kaydı. Daha çok bilgisayar üzerinde oynanan e-sporda mobil tarafa yönelim oldu. Pandemi e-sporun gelişim sürecini hızlandırdı ve ilgiyi artırdı. Bu yıl e-sporun popülerliğini, kitlelere yayılımını artırdığı bir dönemden geçiyoruz. E-spor artık tabana yayıldı” dedi.



200 lisanslı kadın



Evlerinde daha fazla vakit geçiren insanların daha fazla oyun oynamaya başladığını da anımsatan Özdemir, Türkiye’de e-spor izleyen ve ilgi duyan kişi sayısının 5 milyon, lisanslı oyuncu sayısının da 200’ü kadın olmak üzere 2 bin olduğunu, pandemi döneminde e-sporcu sayısının da arttığını kaydetti. Geçen yıl Türkiye’deki lisanslı oyuncu sayısı bindi.











Özdemir, ligler ve turnuvaların online olarak devam ettiğini, TESFED Kupası’nı da online olarak başlatacaklarını aktardı. Pandeminin pek çok sektörü olumsuz etkilese de dijital oyunun işine yaradığını vurgulayan Alper Afşin Özdemir, şunları söyledi:



“Bu yıl oyun sektöründe çokça güzel haberler aldığımız bir yıl oldu. Pek çok yerli oyun firmasının satışını da gördük. Yeni oyun firmaları kuruluyor. Oyun girişimi ve startup sayısı artıyor. Bu çok değerli. Bunun devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle mobil oyun patlama yaptı. Bütün oyunların mobil versiyonları daha popüler hale geldi. PUBG gibi oyunların mobil tarafında ciddi talep artışı görüyoruz. Her geçen gün mobil mecrada farklı oyunların çıkmasıyla e-spor kitlesinin daha da büyüyeceğini öngörüyoruz.”



Pandemi hızlandırdı



Oyun ve e-spor ajansı Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir de e-sporda şu anda her şeyin online olarak devam ettiğini dile getirerek, “Turnuvalar online sürüyor. Mobilin avantajları çok olduğu için e-spor bu tarafa kaydı. Tüm dünyada mobil e-spor turnuvaları arttı. Bu beklediğimiz bir süreçti ama pandemi bunu hızlandırdı” diye konuştu.



Meslek haline geldi



Türkiye, dijital oyun piyasasında dünyada 18’inci sırada.

Yıl sonunda sektörün büyüklüğünün yüzde 30 artışla 880 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye’de, 15 binin üzerinde amatör e-spor takımı ve 60 binin üzerinde amatör oyuncu var.

200’ü kadın olmak üzere 2 bin lisanslı oyuncu bulunuyor. Bu sayı pandemi öncesine göre yüzde 30, geçen yıla göre yüzde 100 arttı.

E-spora ilgisi olan grup ise ağırlıklı olarak 14-25 yaş aralığında gençlerden oluşuyor.

E-spor gençlerin seçtiği meslekler arasına da girmeyi başarıyor. Üniversitelerde bu alanla ilgili bölümler açılıyor. Ayda 10 bin TL ile 20 bin TL arasında gelir elde edenler var.



Dijital müze



Dünyanın en büyük küresel e-spor yapımcılarından olan Riot Games, Türkiye’nin ilk dijital e-spor müzesini oluşturmak için de çalışıyor. 40 gün sürecek dijital etkinlikte oyun severlerin e-sporla ilgili anıları toplanacak. Firma, oyun severleri elegecir.com adresi üzerinden e-sporun ilk dijital müzesini birlikte kurmaya davet ediyor.