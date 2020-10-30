e-ticarete memnuniyet ayarı geliyor

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre, perakende ve toptan ticaretle ilgili yeni düzenlemeler yapılacak. Bu çerçevede, e-ticarette güvenin sağlanması konusundaki çalışmalar tamamlanacak. e-ticaretle ihracatın artırılmasını teminen yerli firmaların elektronik pazar yerlerinde bulunmaları desteklenecek. Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılacak.



e-ticarete konu ürünlerin güvenilirlik denetimlerini de içeren ‘Ürünlerin Uygunluğu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik’ yürürlüğe konulacak. Tüketicinin korunması amacıyla piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin etkinlikleri artırılacak. Tüketicilere yönelik hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak.

Öte yandan, tarım ve imalat sanayi sektörlerindeki gelişmeler ile tüketicilerin faydası gözetilerek toptan ve perakende ticaret sektöründe piyasa işleyişinde karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek. Bu kapsamda, Perakende Bilgi Sistemi uygulamaya konulacak.



Toptancı hallerinin ve benzeri yapıların modernizasyonunu sağlamak üzere mevzuat çalışmaları tamamlanacak.