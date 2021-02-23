E-ticarette 3 milyar TL’lik okul alışverişi heyecanı

E-ticaretteki kırtasiye alışverişlerinin pandemi öncesine göre yüzde 60 arttığını belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticarette bu yıl 3 milyar liralık okul alışverişinin gerçekleşmesini beklediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Olgunlaşma Enstitüsü’nce hazırlanan, üzerinde hayvan, uzay figürleri ile çizgi film kahramanlarının resimlerinin olduğu çocuk maskelerine de ilgi yoğun oldu.

Köy okulları ve anaokulları yüz yüze eğitime başlarken, 1 Mart’tan itibaren ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıflar ders başı yapacak. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde de uygulamalı eğitimler aynı tarihte tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlayacak.

Okulların açılması kararıyla okul alışverişlerinde ciddi artış olduğunu belirten Çevikoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar ile kırtasiye araç gereçlerinde talep artmaya başladı. Aramalarda yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu başı çekiyor. Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 60’a yakın artış yaşandığını görüyoruz” dedi.

Vatandaşların koronavirüs nedeniyle temassız alışverişi tercih ettiğini anlatan Çevikoğlu, “Bu yıl artan talep ile birlikte e-ticaret alanında yaklaşık 3 milyar liralık bir okul alışverişi gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

Tablete talep...

Online eğitime geçişle birlikte tablet satışlarında da yükseliş gördüklerini kaydeden Çevikoğlu, “Öncesinde elektronik eşya alışverişlerinde e-ticarete tereddütle bakılırdı. Bu tereddütün, hem güven damgası gibi hizmet kalitesini belli eden uygulamalarla, hem de e-ticaretin daha fazla deneyimlenmesiyle kırıldığını görüyoruz” dedi.

Çocuk maskelerine yoğun ilgi

Çevikoğlu, kırtasiye ürünlerinin yanısıra hijyen ürünlerinin de yoğun rağbet gördüğünü belirterek, “Aileler çocuklarını maske ve dezenfektan gibi ürünlerle okula gönderecek. Bu nedenle özellikle MEB’e bağlı Olgunlaşma Enstitüleri’nin yalnızca bizim platformumuzda satılan çocuk maskelerine yoğun talep var. Maskeler çocukların salgına adaptasyonunu düşünerek yaş, cinsiyet gibi özelliklerine dikkat edilerek hazırlandığı gibi, hayvan, uzay, iş makinesi figürlerinin de yer aldığı maskeler, gözlük kullanan çocuklara göre ise özel olarak tasarlanıyor” dedi.