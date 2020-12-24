MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri Egeli ihracatçıların 2021 hedefi 15 milyar dolarlık dış satım
ABONE OL
24.12.2020 - 09:37 | | AA

Egeli ihracatçıların 2021 hedefi 15 milyar dolarlık dış satım

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2021'de 15 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedeflediklerini bildirdi.

Egeli ihracatçıların 2021 hedefi 15 milyar dolarlık dış satım

Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, birlik olarak 2020'yi "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada ekonomik hedeflerin gerisinde kalındığına işaret eden Eskinazi, küresel ekonomide yüzde 4'lük küçülme beklendiğini, Türkiye'nin de en iyimser senaryoyla 2020'yi binde 3'lük büyümeyle kapatabileceğini ifade etti.

Ortam olumsuz olmasına rağmen ihracatçılar olarak umutsuzluğa düşmediklerini vurgulayan Eskinazi, şunları kaydetti:

"Her türlü olumsuzluğa rağmen 2020 yılında Ege İhracatçı Birliklerine üye 8 bin ihracatçımızla 216 ülkeye 13 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Kovid-19 aşısının bulunmuş olması ve uygulanmaya başlaması 2021 ile ilgili umutlarımızı artırıyor. Aşının etkisiyle Kovid-19 virüsünün kontrol altına alınmasını, ekonomik göstergelerin insanlığın yüzünü güldürecek şekilde düzelmesini diliyoruz. 2021'de de 8 bini aşan ihracatçımızla 82 yıldır yaptığımız gibi üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz. 2020 yılı için belirlediğimiz, pandemi nedeniyle ötelemek durumunda kaldığımız 15 milyar dolar ihracat hedefine 2021 yılında ulaşmak için var gücümüzle çalışacağız."

Yeri uydudan tespit edildi! Konya'da bu yolun altında...Konya'nın Karapınar ilçesinde 630 metre çapında, üzerinden yol geçen obruk tespit edildi. Bölgedeki obruk tespit çalışmalarını yürüten araştırma ekibi başkanı Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, ''Uydu görüntülerini incelediğimiz sırada yüzeydeki yarıklardan, 630 metre çapında oluşmakta olan bir obruk tespit ettik. Obruğun yarıkları, yer yer 10 metreye varabiliyor. Yarıklar boyunca da görünürde 8-10 metre civarında bir derinlik söz konusu” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van merkezli 12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Van merkezli 12 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı var

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı

Rize'de kar yağışı; 89 köy yolu kapandı

Sıradaki Haber