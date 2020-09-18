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    18.09.2020 - 11:16 | | AA

    Eğitim sektöründeki firmalar 'varlık'landı

    Türkiye'de eğitim sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam varlıkları 2010-2019 döneminde 37,7 milyar liraya ulaştı.

    Eğitim sektöründeki firmalar 'varlık'landı

    AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, eğitim sektöründeki firmaların toplam varlıkları 2010'da yaklaşık 7,4 milyar lira seviyesindeydi.

    Bu firmaların varlıkları 2015'te 19,3 milyar liraya ve geçen yıl 37,7 milyar liraya ulaştı.

    Böylece söz konusu firmaların toplam varlıkları son 10 yılda 5 katına çıktı.

    Aynı dönemde firmaların öz kaynaklarında da büyük artış görüldü. Firmaların 2010'da yaklaşık 2,9 milyar lira olan öz kaynakları 2019'da 6,3 milyar liraya yaklaştı.

    Satışlar 4,6 katına çıktı

    Öte yandan, bu firmaların son 10 yıllık dönemdeki brüt satışlarında da artış görüldü. Firmaların brüt satışları 2010'da 5,7 milyar lira iken 2019'da yüzde 360 artışla 26,1 milyar lira oldu. Firmalar tarafından yurt içine yapılan satışlar 5,5 milyar liradan 24,8 milyar liraya, yurt dışı satışlar da 43,5 milyon liradan 336,1 milyon liraya çıktı.

    Söz konusu dönemde firmaların arazi ve arsa ile binalarının değerinde de artış oldu. Firmaların 2010'da bu kalemlerdeki toplam varlığı 2,1 milyar lira iken bu tutar 2019'da 9,5 milyar liraya kadar yükseldi.

    Ayrıca eğitimle ilişkili olan "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" sektöründe faaliyet gösteren firmaların varlıklarında da artış gözlendi. Söz konusu sektörde faaliyet gösteren firmaların varlıkları 10 yılda 221,3 milyar liradan 770,1 milyar liraya ulaştı. 

     

    İstanbul'da güpegündüz gasp girişimi kameradaİstanbul Sultangazi'de iki kişi tarafından takip edilen Suriye uyruklu kadın, girdiği iş yerinde iddiaya göre gasp edilmek istendi. Herkesin gözü önünde darp edilen ve gasp girişimine maruz kaldığı ileri sürülen kadın, şüphelilere direndi. Türkçe bilmediği için çevredekilere başından geçenleri anlatamayan kadının yaşadığı korku ve panik anları iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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