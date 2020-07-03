BİST117.1940.25EURO7.70-0.01USD6.850.06ALTIN391.350.00
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri EİB'den haziranda 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat
    ABONE OL
    03.07.2020 - 12:26 | | AA

    EİB'den haziranda 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat

    Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) haziran ayında 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

    EİB'den haziranda 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat

    EİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrasında haziran ayında başlayan yeni döneme ihracat rekoruyla giriş yaptı.

    Geçen yıl 851 milyon dolar olan haziran ayı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 21'lik artışla 1 milyar 30 milyon dolara yükseldi.

    Yılın ilk yarısını 5 milyar 881 milyon dolar ihracat rakamıyla geride bırakan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde Türkiye'ye 12 milyar 682 milyon dolar döviz kazandırdı.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, dünya genelinde haziran ayında atılan normalleşme adımlarıyla birlikte talep artışı yaşandığını, hazirandaki ihracat artışını temmuz ayında da beklediklerini belirtti.

    Türk ihracatçılarının yeni normal dönemine çok hızlı adapte olduklarının altını çizen Eskinazi, şunları kaydetti:

    "İhraç ürünlerimizi pazarlamak için dijital fuarlar, ticaret heyetleri düzenlemeye başladık. Türk ihraç ürünlerimizin tanıtımını gerçekleştiriyoruz ve ihracatımızı devam ettiriyoruz. Ticaret Bakanlığının bu süreçte sanal fuarlar, ticaret heyetleri ve e-ticaret sitelerine üyelik desteğini devreye alması ihracatçılarımızın elini güçlendirdi. 2020 yılının ikinci yarısında talep artışına bağlı olarak, ihracatta yaşanacak toparlanma ile Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2020 yılı için belirlediğimiz 15 milyar dolar ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz."

    Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
    İlgili Haber
    EİB'den yılın ilk iki ayında 2 milyar 157 milyon dolarlık ihracat
    Son Dakika- Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasından ilk görüntülerGelen son dakika haberine göre, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Nazilli'de kahvehaneye kumar baskını

    Nazilli'de kahvehaneye kumar baskını

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Hemen yaptırın ocakta artacak...

    Burada evi olana talih kuşu kondu

    Burada evi olana talih kuşu kondu

    Belediyeden Konyaaltı Sahili'ni işgal ettiği öne sürülen işletmelere 3 gün süre

    Belediyeden Konyaaltı Sahili'ni işgal ettiği öne sürülen işletmelere 3 gün süre

    Sıradaki Haber