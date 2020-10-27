‘Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor’

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan sektörel güven endeksleriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi. Albayrak, son gelen verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğine dikkat çekti.

Bakan Albayrak, bir başka tweet’inde de kamu bankalarının hayata geçirdiği Mikro İşletmeler Destek Paketi’ni değerlendirerek, “Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ’lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ’lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde” ifadesini kullandı.

Sektörlere güven

Sektörel güven endeksleri ekimde arttı. Güven endeksi ekimde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6.4, perakende ticarette yüzde 1.7 ve inşaat sektöründe yüzde 0.6 yükseldi.

Reel kesim rahat

Reel Kesim Güven Endeksi ekimde arttı. Endeks, ekimde bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.1 seviyesine yükseldi.

Sanayici üretiyor

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 75.4 seviyesine yükseldi.