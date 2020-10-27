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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor’
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    27.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor’

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, son verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğini kaydetti.

    ‘Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor’

    Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekim ayına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan sektörel güven endeksleriyle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı kapasite kullanım oranı verilerini değerlendirdi. Albayrak, son gelen verilerin, Türkiye ekonomisinin büyüme patikasına girmesini destekleyecek şekilde rotasında ilerlediğini gösterdiğine dikkat çekti.

    Bakan Albayrak, bir başka tweet’inde de kamu bankalarının hayata geçirdiği Mikro İşletmeler Destek Paketi’ni değerlendirerek, “Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ’lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ’lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde” ifadesini kullandı.

    ‘Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor’

    Sektörlere güven

    Sektörel güven endeksleri ekimde arttı. Güven endeksi ekimde geçen aya göre hizmet sektöründe yüzde 6.4, perakende ticarette yüzde 1.7 ve inşaat sektöründe yüzde 0.6 yükseldi.

    ‘Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor’

    Reel kesim rahat

    Reel Kesim Güven Endeksi ekimde arttı. Endeks, ekimde bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 108.1 seviyesine yükseldi.

    ‘Ekonomi büyüme rotasında ilerliyor’

    Sanayici üretiyor

    İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ekimde bir önceki aya göre 0.8 puan artarak yüzde 75.4 seviyesine yükseldi.

     

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