‘Ekonomi paketi’ne corona zırhı geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın corona salgınına karşı açıkladığı önlemlerin bazılarını da içeren torba kanun dün gece yarısı Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Buna göre, “Konaklama vergisi”1 Ocak 2021’den itibaren uygulanmaya başlanacak.

25 Mart 2020 öncesi karşılıksız çek, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişiler, borcun ödenmesi geciken kısmının tamamını 31 Aralık 2020’ye kadar ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları halinde sicil affından yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” kapsamındaki bazı tedbirlerin de süratle hayata geçmesini sağlamayı hedefleyen önergeler ile getirilen belli başlı düzenlemeler şöyle:

İşler durursa..

- 30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, Kısa Çalışma Ödeneği’nden maaşının yüzde 60’ını alabilecek çalışanlar için, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olması şartı 450 güne; son 120 gün hizmet akdine tabi olunması şartı da 60 güne indirilecek.

- Bir ayda 10 gün ve üzeri kısmi süreli ve puantaj usulü çalışanlarla ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait Genel Sağlık Sigortası primlerini tamamlama zorunluluğu ortadan kalkacak.

- Kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli yatırımcılar ve işletmecilerin, 1 Nisan 2020-30 Haziran 2020 arasındaki dönemde ödemesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile bunların Hazine taşınmazlarını izinsiz kullanımlarından dolayı ödemeleri gereken “haksız işgal tazminatı” (başvuru şartı aranmaksızın ve zam - faiz uygulanmadan) 6 ay süreyle ertelenecek.

- Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarıldı.

MALÜLLÜK MAAŞI VE İKRAMİYELER

Önergeler ile getirilen düzenlemeler arasında şunlar da var:

- Malullük ve yaşlılık sigortasından yapılan aylık ödemeler 1500 TL’den az olmayacak. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen biner TL ikramiye, bayramın içinde bulunduğu ayda ödenecek.

- 1 Mart 2020 - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında iş yeri kira bedelinin ödenmemesi, tahliye sebebi oluşturmayacak.

- Otel, motel, tatil köyü, pansiyon vb. konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılan tüm hizmetlerden alınacak “konaklama vergisi” 1 Nisan yerine 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak.

- 25 Mart 2020 öncesi karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirilen kişiler, borçların ödenmesi geciken kısmının tamamını 31 Aralık 2020’ye kadar ödemesi veya yeniden yapılandırması halinde sicil affından yararlanacak.

- Karşılıksız çekten mahkum olanların, cezaya konu bedelin onda birini alacaklıya öderse infazları durdurulacak; borcun kalanını ikişer ay arayla 12 eşit taksitle ödediği takdirde ise mahkumiyet kaldırılacak.