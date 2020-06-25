‘Ekonomi yeniden canlanmaya başladı’

Yozgat Organize Sanayi Bölgesi’nde 9 tesisin açılış ve temel atma törenine katılan Oktay, şunları söyledi:

“Yozgat’la birlikte 81 ilimizi bu anlayışla inşa ve ihya ediyoruz. Bir taraftan da tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile mücadele ediyoruz. Salgınla mücadelede pek çok gelişmiş ülke çaresiz kalırken, biz hem sağlık altyapımızla hem işleyen tedarik zincirimizle hem de kamu güvenliği bakımından örnek bir yönetimle süreci göğüsledik. 125’ten fazla ülkeye tıbbi malzeme göndererek yardım elimizi uzattık. Önümüzdeki dönemde Yozgat’ta üretilen solunum cihazı ve cerrahi maskeler dış sevkiyatlarda yer alacak inşallah.”

Oktay, “Birlik ve beraberlik içinde sunduğunuz her katma değere destek vermeye, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Açılışını yaptığımız ve temelini attığımız 9 üretim tesisinin Yozgat’a ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Açık hava fuarları

Oktay, “1 Temmuz’da açık hava fuarlarını başlatacağız. Ticaret ve ihracata bir hareket alanı daha açıyoruz. Eş zamanlı olarak ülkemize dev eserler kazandırmayı, altyapı yatırımlarını geliştirmeyi sürdürüyoruz” dedi.