Ekonomi yönetimine yeni atamalar yapıldı

Yapılan atamalar şöyle sıralandı:



Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcıları Osman Dinçbaş ve Bülent Aksu görevlerinden alınırken yerlerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ile TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül atandı.



Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın ataması yapıldı.



Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Cengiz Erdem görevinden alındı. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu ve Yürütme Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Abdulkadir Balıkçı görevlendirilirken, Yürütme Kurulu üyeliklerine ise Kadim Budak ve Prof. Dr. İbrahim Dincer getirildi.



Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine İsmet Keskin atandı.



Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına Mahmut Sami Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı’na Ferhat Çolak, Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığı’na ise Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Altındal'ın atamaları yapıldı.